Els números no enganyen

El clàssic de demà al Camp Nou arriba una vegada el Barça ja té el títol segellat, tot i que encara li queden quatre partits per acabar la lliga. De fet, els d’Ernesto Valverde aspiren a acabar el campionat amb la diferència històrica més gran respecte al Madrid, de 18 punts. La dada és prou eloqüent per demostrar el domini que han exercit els blaugrana, en contraposició amb la gran irregularitat del conjunt blanc, que ben aviat va quedar despenjat de la lluita per la lliga. Una superioritat que també queda reflectida en els registres acumulats que presenten Leo Messi i Cristiano Ronaldo en el campionat abans de tornar-se a veure les cares demà al Camp Nou. Un nou cara a cara entre els dos grans astres del futbol mundial que es tornarà a erigir en un dels atractius del clàssic. En aquest sentit, la dimensió global del partit fa pronosticar que Zinedine Zidane no reservarà el seu davanter estrella pensant en la final de la Champions, l’últim cartutx que li queda per evitar una temporada en blanc.

Minuts disputats, gols, assistències, driblatges... Messi domina els principals paràmetres de la lliga respecte a un Cristiano incapaç de tenir aquest nivell de regularitat. Només en els últims tres mesos del campionat ha pogut millorar els seus números ofensius després de signar una primera volta per oblidar. De fet, no va poder disputar les primeres quatre jornades a causa de la sanció que li va imposar el comitè de competició per haver-se encarat amb l’àrbitre De Burgos Bengoetxea i haver-li donat una empenta en la supercopa d’Espanya. Quan va poder reaparèixer, coincidint amb un Madrid-Betis (20 de setembre del 2017), ho va fer amb derrota per 0-1.

No va ser fins a la vuitena jornada que el davanter portuguès va marcar el seu primer gol en la lliga. En aquell punt del curs, Messi ja n’havia acreditat ni més ni menys que 11. Una distància més que suficient per comandar amb solvència la cursa pel Pichichi tot i l’esmentada reacció de Cristiano a partir de la segona volta, en la qual ha celebrat 20 gols (5 més que Messi). Això ha fet que tots dos presentin el mateix balanç de dianes per partit (0,96).

A hores d’ara, però, l’argentí acumula 8 gols més que Cristiano en la lliga (32 versus 24). La regularitat del crac blaugrana de cara a porteria li ha permès marcar en 19 dels 33 partits de lliga que ha disputat abans de rebre demà el Madrid, mentre que el registre del portuguès no passa dels 13.

L’eficàcia del 10 del Barça ja es va reflectir en el clàssic de la primera volta, al Santiago Bernabéu. A banda de marcar el segon gol del Barça, va ser l’encarregat de fer l’assistència en el definitiu 0-3, que va establir Aleix Vidal. Precisament en l’apartat de les passades de gol també sobresurt. A hores d’ara n’acredita 12 –el que més n’ha fet de tot el campionat–, més del doble de les que suma Cristiano (5). Un fet que reflecteix el grau d’incidència que tenen l’un i l’altre en els seus equips. Mentre que la funció del portuguès se centra cada vegada més en el vessant rematador, Messi continua explotant la seva polivalència, exercint tant de finalitzador com de generador d’ocasions per als companys. Això també li permet liderar l’apartat de driblatges completats amb èxit: 172, en contraposició amb els 31 de Cristiano.

Ernesto Valverde ha sabut potenciar aquesta polivalència atorgant al crac blaugrana un ampli marge de llibertat a l’hora d’actuar al terreny de joc. Seguint la línia dels seus predecessors, ha comptat amb Messi sempre que ha pogut, fins al punt que el de demà serà el 34è enfrontament que disputarà l’argentí en aquest campionat. O el que és el mateix: tot just s’ha perdut un duel, el Màlaga-Barça, i per raons més que justificades. Aquell dia va ser baixa d’última hora pel naixement del seu tercer fill.

Amb tot plegat, Messi acumula 2.793 minuts en la lliga –de la plantilla blaugrana, només el supera Ter Stegen–, mentre que Zinedine Zidane ha dosificat més Cristiano. El portuguès ha disputat vuit partits menys, que traduït a minuts suposa una rebaixa de 600 respecte a l’argentí.

El factor Champions

De cara al clàssic de demà, però, l’avantatge pel que fa a descans serà per a Messi. I és que la decebedora eliminació de la Champions contra la Roma en els quarts de final ha alliberat de partits el calendari blaugrana durant les últimes setmanes, mentre que el Madrid va disputar les semifinals del màxim torneig continental contra el Bayern. Dimarts passat va jugar el duel de tornada al Bernabéu (2-2), amb Cristiano jugant els 90 minuts. Caldrà veure si aquest esforç li passa factura demà al Camp Nou en el seu duel particular amb Messi. Per a l’argentí, el clàssic és l’últim gran partit abans de tancar la campanya amb el Barça i afrontar el repte del mundial de Rússia. Moltes mirades estaran posades en tots dos, amb la incidència que això suposa a l’hora d’atorgar els pròxims guardons individuals.

