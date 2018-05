L’Audiencia Nacional absol Santiago Espot

Ja fa gairebé uns sis mesos que l’Audiencia Nacional va multar l’empresari Santiago Espot, president de Catalunya Acció, amb 7.500 euros per haver promogut la xiulada a l’himne espanyol en la final de la copa del Rei del 2015 entre el Barça i l’Athletic de Bilbao, que es va disputar al Camp Nou. El jutge Vázquez Honurubia, en la seva sentència, veia “innecessari menysprear la figura del rei”, com incitava a fer Espot en el manifest que va penjar a les xarxes socials just abans d’aquella final que va acabar guanyant el Barça i en què es va viure una de les xiulades més sonores de la història contra el rei d’Espanya. El jutge Honurubia el condemnava per un delicte d’injúries a la corona i per un altre d’ultratge als símbols d’Espanya.

Sis mesos després; gir de guió. “Hi tenia esperances perquè el meu advocat ha fet una molt bona feina i quan tens gent vàlida i l’enemic et pren per burro tens moltes més possibilitats de guanyar”, va dir Santiago Espot ahir després de saber que l’Audiencia Nacional l’absolia. “És una victòria de l’independentisme política i jurídica. I no anem gaire sobrats de victòries. Hem derrotat la monarquia i els seus instruments”, va dir el president de Catalunya Acció. L’Audiencia Nacional va revisar el cas després del recurs que va presentar l’advocat d’Espot, Albert Boada, i ahir va dictar sentència. El tribunal absol Santiago Espot dels delictes d’injúries a la corona i d’ultratge a Espanya pels quals havia estat condemnat a pagar la multa perquè considera que el contingut del manifest publicat per Espot a les xarxes socials en què s’incita a la xiulada “no contenia expressions injurioses ni qualificatius insultants respecte al rei, sinó que es tractava d’aprofitar un acte esportiu per reivindicar de manera incívica pretensions independentistes”. La sala també entén que l’acció portada a terme per l’acusat s’emmarca en la llibertat de crítica i no veu en el manifest “cap epígraf ofensiu, injust o oprobiós que suposi o impliqui un menyspreu al rei i a la institució que encarna en la seva persona”, conclou la sentència. D’aquesta manera, l’empresari català estableix un precedent. “Hem fet història perquè soc la primera persona que absol l’Audiencia Nacional després de declarar en català. Ara, a més, els catalans ja saben que sempre que vegin el rei o qualsevol altre membre de la monarquia el poden xiular perquè els empara la lliberat d’expressió”, va concloure Espot després de la seva victòria d’ahir.