MOTIVACIÓ: “Un clàssic és un clàssic i és un partit significatiu en la temporada. Afortunadament som campions però hi haurà al·licients”.

PASSADÍS: “Ja hem parlat massa del passadís. Sembla que s’hagi de fer una enquesta a tot el món. Té ressonància perquè hi ha el Barça i el Madrid però nosaltres no li donem importància”.

JUGARÀ INIESTA: “Esperem que arribi. Avui segurament ja farà tot l’entrenament i després parlaré amb ell a veure quines sensacions té. Ell també sap que en un clàssic i que s’ha d’estar perfecte”.

L’ADÉU DEL CAPITÀ: “M’ho va dir fa un mes, mes i mig. És una qüestió molt meditada. Quan la persona que t’ho diu és una persona amb molts anys en el futbol no l’has d’intentar convèncer. Vam estar intercanviant impressions sobre l’escenari que se li obria”.

AMB GANES: “Volem mantenir la nostre ratxa, guanyar-los. Demà ens juguem bastant, encara que no ens serveixi per ser campions perquè ja ho som. Significa molt guanyar els dos partits al Madrid”.

ONZES: “No tinc cap dubte que demà veurem el millor equip possible del Madrid i del Barça. Demà espero el millor dels dos equips”.

IMBATIBILITAT: “En els temps que corren és molt difícil acabar una lliga sense perdre. Esperem aconseguir-ho. Ens queden partits difícils”.

EL FUTUR DE ROBERT FERNÁNDEZ: “Robert és la persona que va contactar amb mi per venir aquí. És una de les persones més properes que tinc. No se que passarà i que dirà el club però per mi és una persona important”.

GRIEZMANN: “No sé si Suárez sap si vindrà, jo no. Jo sóc clar quan parlo. Luis parla d’una manera figurada, sempre intentem ser respectuosos. Surten molts noms”.