“Un clàssic és un clàssic.” La frase resumeix perfectament la sensació d’Ernesto Valverde a només un dia de tornar-se a veure les cares contra el Real Madrid al Camp Nou. El tècnic blaugrana no compra la teoria dels que veuen aquest duel com una cita descafeïnada perquè el Barça ja tingui el doblet a la butxaca i el Madrid tingui els seus pensaments sobretot en la final de Kíev. “Afortunadament som campions però hi ha al·licients. Significa molt per a la gent, per a la nostra competitivitat i per a la rivalitat”, va dir. Va insistir molt en aquest missatge, a recalcar que el clàssic tindrà importància perquè aquests últims dies s’està sentint massa que el Madrid podria formar un onze farcit de suplents i això també restaria prestigi al duel. “No tinc cap dubte que demà veurem el millor equip possible del Madrid i del Barça. Demà espero el millor dels dos equips. Crec que vindran a treure el millor equip per guanyar.”

Valverde, això sí, va admetre que possiblement la gent estaria “més excitada” si el títol no estigués decidit i la distància fos de pocs punts. “A mi ja em va bé així”, va dir, entre somriures. Entre els al·licients que té el Barça hi ha el de mantenir-se invicte en la lliga. Valverde no va amagar que el motiva poder acabar la lliga sense conèixer la derrota. “En els temps que corren acabar una lliga sense perdre és molt difícil i important. A veure si som capaços de fer-ho, però ens queden partits difícils. Diria que dos equips ho han fet però ja fa molts anys.”

D’ençà que el Real Madrid es va classificar per a la final de la Champions, també s’ha comentat molt si aquest fet restava protagonisme al doblet. Ahir Zidane, però, va reconèixer que guanyar la lliga és més complicat i que sol ser el títol que més valoren els entrenadors. Valverde hi coincideix plenament. “Pels entrenadors la lliga et diu com estàs durant un any sencer, és la que et va alimentant. En la Champions entren més factors en joc, que no tinguis un mal dia, saber competir... També has de tenir un punt de sort.” A Valverde si que se’l va notar cansat de parlar d’una de les polèmiques, la del passadís que el Real Madrid avui no farà al Barça perquè així ho ha decidit Zidane. “Ja n’hem parlat massa. Hi ha tant soroll que sembla que s’hagi de fer una enquesta a tothom sobre el tema. Té repercussió perquè són el Barça i el Madrid, però no hi donem importància”, va assenyalar.

El tècnic també va voler restar transcendència a les paraules de Luis Suárez sobre Griezmann, a qui va donar per fitxat, i que han molestat l’Atlético. “És un jugador que està en un altre club. No sé si Suárez sap si vindrà; jo no. Luis parla de manera figurada, sempre intentem ser curosos. Surten molts noms.” Per últim, i preguntat sobre qui vol que guanyi la Champions va ser clar: “Que la guanyi el millor.”