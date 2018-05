El debat del passadís que ha girat durant les últimes setmanes al voltant del clàssic d’aquest vespre també va ser protagonista en la roda de premsa de Zinédine Zidane, però el tècnic francès va insistir en la seva idea: no hi haurà passadís. Per a l’entrenador del Real Madrid, el precedent del desembre és decisiu, però sí que va valorar la consecució del títol de lliga del Barça. “No soc ningú per decidir fer o no fer el passadís, però ells no el van fer. Nosaltres, amb tot el respecte, no el farem perquè ells no el van fer. El més important és que respectem el que ha fet el Bara. Guanyar la lliga, per a mi, és el més bonic i el més complicat. Però va passar el que va passar, i és cosa meva, no del club, no fer el passadís. Si ells l’haguessin fet, jo no hauria trencat la tradició”, va dir el preparador francès, que va reconèixer els mèrits dels blaugrana: “És més difícil guanyar la lliga que la Champions, ho he dit tota la vida.” Tot i així, Zidane no accepta les explicacions del Barça per no haver fet el passadís als blancs al desembre, al·legant que ells no participaven en el mundial de clubs. Segons Zidane, sí que hi participen: “Diuen que no el van fer perquè ells no participaven en la competició, i és mentida. Tu has de guanyar la Champions per jugar el mundial de clubs, i en la Champions hi som tots.” I tampoc faran un passadís conjunt amb el Barça a Andrés Iniesta: “És un jugador que admirem molt, no és un jugador qualsevol, i com a persona ja sabem tots com és. El saludarem, el felicitarem i li desitjarem sort en el futur.”

Amb res en joc, Zidane vol guanyar però no correrà riscos. “El partit no canviarà la classificació, però volem jugar bé i farem els possibles per guanyar. Els que estan tocats, si tenen molèsties no jugaran, perquè tenim gaires opcions per suplir-los”, va dir el francès, que no té por de les lesions: “No penso en això, si no, no jugaríem. Qui no estigui al cent per cent, no jugarà, però la resta, sí.” La intenció dels blancs és “acabar la lliga com més amunt millor” després de fer un paper gris en la competició de la regularitat, tot i que Zidane no ho considera un fracàs: “No és una bona temporada en la lliga, però no podem parlar de fracàs.”

Els àrbitres