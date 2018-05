Simplement per orgull

El clàssic d’aquest vespre al Camp Nou (20.45 h) ha quedat desactivat pel que fa als efectes a l’hora de resoldre el títol de lliga. No caldrà ni sumar ni restar punts després del xiulet final. El campió ja és el Barça gràcies a la superioritat demostrada al llarg del campionat respecte als principals rivals, començant pel Madrid. De fet, el conjunt blanc aterra a l’estadi amb 15 punts de desavantatge respecte als blaugrana quan a uns i altres encara els queden quatre jornades per concloure el curs. Els de Zinédine Zidane ja posen el focus en el cara o creu de la Champions, mentre que els d’Ernesto Valverde ja tenen el doblet a la butxaca des de fa una setmana. Tot i això, la històrica rivalitat existent entre els dos clubs és més que suficient per atorgar al clàssic una dimensió especial. Sempre hi ha coses en joc, començant pel prestigi, l’orgull i la repercussió global que atorga a aquell que obté el triomf.

Amb independència de la classificació, hi ha altres al·licients a l’hora d’afrontar la cita d’avui a l’estadi. De fet, per als blaugrana suposa l’últim gran partit abans de tancar la temporada i el retrobament amb l’afició una vegada certificat el doblet. També és una prova de nivell en l’objectiu de tancar el campionat sense conèixer la derrota. També serà l’últim clàssic d’Andrés Iniesta una vegada el manxec hagi fet públic la decisió de deixar el Barça a final de curs. I què pot ser millor que dedicar-li un darrer triomf contra l’etern rival?

Però si un assumpte ha marcat els dies previs al partit ha estat la negativa expressada per Zidane de fer el passadís al Barça per la seva condició de campió abans del xiulet inicial. Ahir, en roda de premsa, va reiterar els motius pels quals ha descartat fer aquest gest, retrocedint al desembre, quan el Barça va visitar el Bernabéu després que els blancs guanyessin el mundial de clubs. Llavors els de Valverde no van fer el passadís pel fet, segons va exposar Guillermo Amor –director de relacions institucionals i esportives del Barça– de no haver participat en aquell torneig.

Aquella polèmica es va anar diluint amb el pas dels dies, com ben segur també passarà aquesta vegada. El que sí que va quedar va ser el 0-3 registrat al Bernabéu en el clàssic de la primera volta i que va permetre als blaugrana treure’s l’espina de la supercopa d’Espanya, quan el Madrid els va passar per sobre. De fet, aquella cita va ser prou significativa a l’hora de visualitzar la solidesa mostrada pels de Valverde en el campionat, en contrast amb la irregularitat dels de Zidane. De fet, els blaugrana ja han superat el rècord històric d’imbatibilitat en la lliga i a hores d’ara encadenen 41 jornades sense perdre entre el passat campionat i l’actual. El Madrid, però, sempre és una amenaça, i ho evidencien les últimes tres visites al Camp Nou. De fet, des que Zidane ocupa la banqueta blanca el seu equip no ha perdut l’estadi i presenta un balanç de dos triomfs i un empat. Tota una advertència per molt que tingui el focus posat en la final de la Champions del 26 de maig. Zidane no té cap necessitat d’arriscar avui fent jugar homes que arrosseguen molèsties, com ara Varane, però això no vol dir que no presenti un onze ben recognoscible, com va avançar ahir. S’espera, doncs, la presència de la seva principal estrella, Cristiano Ronaldo, sempre desitjós d’acaparar el protagonisme en els grans duels. Aquesta vegada, però, toparà amb Leo Messi, especialista a l’hora de colpejar els blancs fins al punt d’erigir-se en el màxim golejador històric dels clàssics amb 25 dianes en 37 partits.

Pel que fa al plantejament blaugrana, tothom apostaria perquè sortís aquesta nit amb l’onze de gala si no fos pels dubtes que genera l’estat físic d’Iniesta. El manxec va entrar en la convocatòria difosa després de l’entrenament d’ahir a la tarda –en van quedar fora Digne, André Gomes, Aleix i Mina–, però durant els darrers dies ha estat fent treball específic. Una situació que convida a pensar que Valverde el pot deixar a la banqueta d’inici i fer-lo sortir al terreny de joc en la segona part. Això traslladaria Coutinho a l’interior esquerre i propiciaria altres retocs a la zona ampla. Entre les alternatives n’hi ha de tan diferents com Paulinho i Dembélé. El brasiler seria l’escollit si Valverde prefereix afegir múscul per contrarestar el perillós contraatac del Madrid, mentre que el francès atorgaria una vessant clarament més ofensiva.

Les principals incògnites que presenta el conjunt blanc se centren en la defensa. Amb Carvajal lesionat i Varane entre cotons després de notar molèsties durant el duel de dimarts contra el Bayern de Munic, Zidane podria repetir la fórmula d’endarrerir Lucas Vázquez perquè actuï com a lateral dret i situar Nacho a l’eix central al costat de Sergio Ramos.