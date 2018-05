El Barça i el Madrid firmen taules en un clàssic vibrant

El Barça i el Madrid han firmat taules avui al Camp Nou en un clàssic vibrant en què tingut de tot. Els que pressuposaven un duel decafeinat, anaven molt equivocats. Els blaugrana, que han remat de manera titànica després de l’expulsió de Sergi Roberto al final de la primera meitat, es mantenen invictes en una lliga que avui han pogut celebrar davant la seva gent.

El Barça ha sortit amb les idees clares, marcant una pressió alta que li permetia robar amb facilitat i dominar el duel. El premi del gol, però, l’ha trobat el Barça en una transició deliciosa, vertical i letal que ha culminat Luis Suàrez. L’uruguaià, que ha estat qui ha llançat el contraatac amb una passada llarga a Sergi Roberto des del lig del camp, ha rematat la centrada del lateral de Reus amb una mitja tisora imparable (10’). El gol ha canviat les tornes; el Madrid s’han fet amb timó i els blaugrana han perdut presència a l’àrea de Navas. N’ha guanyat el Madrid sobre la de Ter Stegen i el Barça ha vist com Cristiano Ronaldo empatava quatre minuts més tard desviant una rematada de cap de Benzema. L’astre portuguès, que s’ha lesionat el turmell durant l’acció del gol, ha estat susbtituït a la mitja part. Tot i la rebregada, Cristiano ha disposat de les millors ocasions del Madrid però, Ter Stegen i la falta de punteria han evitat que els madridistes s’avancessin en el marcador. El Madrid governava el mig del camp amb Kroos i Modric de mariscals quan el duel s’ha escalfat per moments; Alba s’ha enganxat amb Modric, Bale ha entrat molt dur i amb total impunitat sobre Umtiti, Ramos i Luis Suàrez s’han dit de tot i Messi ha vist targeta groga per deixar-li anar una cossa al central andalús. I quan es divisava el descans, Hernàndez Hernández ha expulsat Sergi Roberto per deixar-li anar el braç a Marcelo en un topada entre els dos jugadors. Se li escapava de les mans el duel al col·legiat canari. En el que havia de ser un clàssic intranscendent, jugadors i àrbitre van decidir posar-li salsa al duel del Camp Nou.

En el segon temps, se li esperava un desplegament titànic al Barça i l’ha fet, focalitzat en Rakitic, un pulmó, i representat en un Messi encès que ha encarnat el cor blaugrana. L’argentí, aprofitant una jugada de Luis Suárez, ha tornat a posar el seu equip per davant abans de l’ovació del Camp Nou a Iniesta, que ha estat substituït per Paulinho. Abans, Semedo ha entrat per Coutinho al descans, canvi obligat per la inferioritat numèrica. El Madrid no ha estat fi tot i la superioritat i el Barça, abonat als contraatacs, ha pogut sentenciar el duel en una ocasió en què Keylor Navas li ha aturat un u contra u a un Messi incommensurable. El porter del Madrid també li ha tret dues ocasions més a l’astre argentí. La resposta blanca, protagonitzada per un llançament precís de Bale, ha estat més precisa i ha permès fer l’empat (2-2). Un penal clar d’Alba sobre Marcelo podria haver canviat el signe del partit però el col.legiat no l’ha vist i el resultat, en un clàssic elèctric tot i la poca importància per la classificació, ja no s’ha mogut.