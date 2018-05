Arbitratge pèssim d’Hernández Hernández

Un dels protagonistes del clàssic d’ahir, potser fins i tot qui ho va ser més, va ser, malauradament Hernández Hernández. I és que el col·legiat canari, el mateix que la temporada passada no va veure el gol del Barça al Benito Villamarín tot i que la pilota va entrar clarament a porteria –hauria pogut canviar el rumb del campionat–, va fer un pèssim arbitratge. No va xiular bé gairebé cap de les accions compromeses. Que ja és difícil.

Tot plegat, en una setmana en què s’ha parlat molt dels arbitratges que beneficien constantment el Madrid, com es va veure, un cop més, dimarts passat en el duel de Champions contra el Bayern de Munic, en què l’actuació del turc Cüneyt Çakir, obviant un penal per mans clares de Marcelo, va decantar la classificació del conjunt blanc per a la final de la màxima competició europea. El que va passar ahir tampoc va ajudar a posar fi a les especulacions, sinó tot el contrari.

És cert que els ànims dels jugadors dels dos equips, que es van escalfar aviat, no van ajudar Hernández Hernández, però també que a mesura que van anar passant els minuts, el clàssic li va marxar ràpid de les mans. De fet, va encadenar un error rere l’altre i va evidenciar que el duel d’ahir li va anar molt gran. Els dos més greus, els va cometre just abans del descans i van condicionar tota la segona part, enfosquint així un clàssic que fins llavors estava sent més o menys igualat. Dues accions, a més, que van perjudicar clarament els interessos blaugrana. Primer, no mostrant ni groga a Bale per una entrada per darrere a Umtiti, duríssima i molt lletja, a l’altura del bessó, i mereixedora de targeta vermella directa. Tot seguit, això sí, no va dubtar a expulsar Sergi Roberto, que es va desempallegar de Marcelo deixant-li anar la mà a la cara. Decisió rigorosa, ja que, vist el caire de la duresa que començava a agafar el partit i com es jutjaven la resta de les accions, també s’hauria pogut castigar aquesta amb groga. Molt abans, Luis Suárez també va ser objecte d’un possible penal de Keylor Navas.

Després del descans, Hernández Hernándeztampoc no va arreglar la seva actuació, ja que va tornar a acumular errors en accions decisives. Entre d’altres, primer no va veure falta prèvia de Suárez a Varane en el gol de Messi, i ja amb 2-2, tampoc va assenyalar un penal, clar, de Jordi Alba a Marcelo. En el sentit contrari, també va anul·lar un gol a Suárez –hauria estat el 3-1– per fora de joc inexistent de Rakitic, i també va perdonar la segona groga diversos cops a Sergio Ramos, que hauria d’haver estat expulsat en un altre clàssic. En resum, un arbitratge que no va estar ni de bon tros, a l’altura del que requereix un partit gran com el d’ahir.