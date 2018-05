Barcelona no és Madrid. Ni el Camp Nou el Wanda Metropolitano. Ni un clàssic una final de copa, en què a Espanya ja fa temps que el que més preocupa és que no es xiuli l’himne espanyol ni el monarca de torn. En l’última edició, a més, a la policia li va donar per perseguir el color groc als accessos a l’estadi de l’Atlético. El color que simbolitza el clam per voler veure els presos polítics en llibertat. Com va passar en la final de copa, ahir diverses organitzacions –ANC, Òmnium, Drets, Plataforma Pro Seleccions, CDR Barça, Un Crit Valent– havien demanat que la gent que assistís al camp ho fes lluint samarretes de color groc, perquè no hi hauria cap problema per entrar al Camp Nou vestint amb aquest color, perquè ni a Barcelona ni a l’estadi blaugrana hi ha problemes amb aquest color.

De fet, algunes boques del feu barcelonista estaven tapades amb unes teles grogues i tapant el mig del camp hi havia la pilota de l’escut del Barça ben groga. Tractant-se d’un clàssic, molts seguidors van voler vestir de blaugrana, però molts d’altres van deixar per un dia la seva samarreta del Barça a casa i la van canviar per una de groga, sobretot per aquella llampant de l’Assemblea, precisament de les més requisades a Madrid.

Els jugadors del Madrid van ser rebuts amb xiulets i els clàssics crits de “campions, campions” i el “Madrid cabró, saluda el campió”. Blanc de les principals ires de l’afició blaugrana va ser Cristiano Ronaldo, hereu del famós “ese portugués que hijo puta que es” ideat per rebre Luis Figo ja fa uns anys.

Banderoles del Barça i un mosaic amb el lema “La pilota ens fa més” al lateral i “campions” als gols per rebre l’equip just després que sonés l’himne del Barça. Com ja és habitual, en el minut 17:14 es va cantar “in-inde-independència” així com “llibertat, llibertat”. I també van aparèixer les monumentals pancartes de l’ANC de “freedom i llibertat”. En aquesta ocasió, just a l’altra banda també n’hi havia una altra que reclamava la llibertat de l’expresident Sandro Rosell: “Justícia i llibertat ja. Sandro et volem a casa”, deia. En la segona meitat es van repetir els crits de llibertat, que duraran fins que els presos siguin lliures.