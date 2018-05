“Hem tingut possibilitats de guanyar tot i ser 10”

Ernesto Valverde no va amagar cap de les sensacions amb què va acabar el partit d’ahir, que van anar des de l’orgull fins a la preocupació per la implantació del VAR la temporada que ve. El tècnic va valorar l’esforç dels seus jugadors –sobretot pel fet de jugar amb un home menys–, va insistir en la voluntat d’acabar invictes la lliga i va treure importància a l’actuació arbitral, tot i lamentar l’expulsió de Sergi Roberto. “M’ha fotut sobretot l’expulsió perquè, tot i que no l’he vist per la televisió, no crec que sigui d’expulsió. És estranya, potser perquè conec en Sergi”, va dir l’entrenador blaugrana, que va admetre la dificultat de la tasca arbitral, i va avisar, de broma: “Sort que no hi ha el VAR, perquè encara estaríem jugant.” Quant a la tecnologia, va afirmar que “és clar que és una ajuda” i preveu problemes al principi, però avisa: “El més important serà que el partit continuï tenint ritme.”

Pel que fa a l’empat, Valverde considera que el seu equip es podria haver endut els tres punts: “Marxo amb sensació positiva per l’esforç de l’equip, perquè hem jugat amb deu contra el Madrid, i hem hagut de superar aquesta adversitat. D’altra banda, hem tingut possibilitats de guanyar perquè en la segona part hem tingut ocasions més clares.” Valverde va admetre que van tenir dificultats, especialment en la primera part, però valora positivament el fet de mantenir la ratxa d’imbatibilitat. “M’hauria fet mal perdre contra qualsevol, perquè a ningú li agrada, i perquè ens queden tres partits, i la possibilitat d’acabar la lliga invictes és un bon al·licient”, va dir, i va confessar que el passadís no estava preparat: “Ha estat absolutament improvisat, Piqué és una caixa de sorpreses! Tot i així, els jugadors se’l mereixen.”