Resistència de campió

Amb el Barça campió de lliga des de fa una setmana, els blaugrana i el Real Madrid es jugaven l’honor en un clàssic sense cap tipus de transcendència pel que fa a la classificació. L’honor el van començar a perdre els blancs abans de l’inici del partit, negant-se a fer el passadís per reconèixer la superioritat del Barça en aquesta lliga, amb excuses lamentables com les que va llançar dissabte en roda de premsa el seu entrenador, Zinedine Zidane, que sempre ha tingut fama d’elegant i d’esportiu, però que ja va demostrar en el seu últim partit com a professional que en té poc, d’esportiu, agredint el defensa italià Materazzi en la final del mundial.

Tot i que només es jugaven l’honor, un clàssic no és un partit qualsevol. Ho van demostrar els entrenadors posant els seus millors equips al terreny de joc i els jugadors amb una enorme intensitat que va provocar un munt de picabaralles, sobretot en la recta final de la primera part. El Barça va començar molt millor. Esperonats pels càntics de “campions, campions” que arribaven des de la graderia, els d’Ernesto Valverde van sortir disposats a demostrar al Real Madrid qui mana en el campionat. Luis Suárez, molt motivat i actiu, no deixava de provocar desmarcades. En una, només Keylor va evitar el gol amb una bona sortida i en el minut 10, una excel·lent sortida del Barça des de darrere amb una gran cavalcada i millor centrada de Sergi Roberto per la dreta, va significar el primer gol del partit, aconseguit per Suárez, que va rematar a la perfecció a l’interior de l’àrea.

El Barça estava molt millor, però si els blaugrana volien demostrar que ells han estat els clars dominadors del campionat, els blancs volien posar fi a la ratxa dels de Valverde i ser el primer equip que els derrota en aquesta lliga. Una acció desafortunada de Busquets, que va arriscar mirant de tallar una pilota sense èxit, va originar un atac ràpid del Real Madrid i el gol de l’empat de Cristiano Ronaldo després d’una bona assistència de Benzema. No s’havia disputat ni un quart d’hora de clàssic i ja s’havien vist dos gols. Les forces estaven igualades i els blancs entraven en el partit. Van trigar, però ho van fer per quedar-se. Els de Zidane van començar a aprofitar la seva banda esquerra. Coutinho no defensava les pujades de Marcelo i el Real Madrid creava perill cada vegada que entrava per allà, per on també queia Cristiano Ronaldo, que va tenir dues ocasions per desnivellar el resultat, una que va enviar a fora i una altra que va aturar Ter Stegen.

Les dues ocasions del portuguès van donar pas a uns últims deu minuts de la primera part plens de targetes i de picabaralles que van encendre els ànims dels jugadors de Valverde, ja que van considerar que Hernández Hernández no les ensenyava amb el mateix criteri, mostrant-la a Messi, per exemple, i perdonant Bale per una acció molt lletja sobre Umtiti. Amb els ànims encesos, Sergi Roberto no es va saber controlar i va respondre a una empenta de Marcelo amb un cop a la cara del brasiler. L’àrbitre el va expulsar.

Valverde va haver de fer retocs a l’equip i ho va fer posant Semedo al lateral dret i sacrificant Coutinho. Calia resistir per continuar invictes en aquesta lliga. En el vocabulari de Messi i Suárez, però, encaixa més la paraula atacar que defensar i només començar la segona part, l’uruguaià va guanyar una pilota a Varane que va cedir a Messi perquè l’argentí fes el segon després d’una jugada genial i un xut ajustat al pal. El Barça tornava a tenir avantatge, i Valverde va decidir canviar Iniesta, tocat durant la setmana, per Paulinho. Més múscul, resistència i sortides al contraatac. De fet, les millors ocasions les va tenir el Barça, amb una cavalcada de Semedo a la qual no va arribar Paulinho per poc i un contraatac de Messi amb rematada creuada que va salvar Keylor. Una llàstima, perquè dos minuts després Bale va empatar. Quedaven vint minuts i la resistència blaugrana, amb un Rakitic espectacular, va ser numantina, amb penal no xiulat a Marcelo inclòs. Els blaugrana van salvar el clàssic, la imbatibilitat en la lliga i ho van celebrar al crit de campions amb l’afició. Van fer la volta al camp i van marxar amb un passadís. No els hi va fer el Real Madrid, però sí el cos tècnic. L’honor i la lliga són blaugrana.