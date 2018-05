Nascuts per a aquests partits

Hi ha futbolistes nascuts per disputar els grans partits de la història, ja siguin clàssics, derbis o qualsevol tipus de final. I Leo Messi i Luis Suárez són d’aquests. Cadascú a la seva manera. L’argentí, perquè el seu futbol brilla encara més en les grans cites i perquè sempre que juga n’esperes alguna cosa. I l’uruguaià, perquè és un especialista a deixar-se la pell en situacions límit, en partits en què, a més de talent, cal posar-hi intensitat, actitud i passió, encara que a vegades pugui resultar excessiva. Luis Suárez és un mestre en el conegut com “l’altre futbol”, i si sovint ja se sol barallar amb tots els que el defensen, quan al davant hi ha els del Real Madrid les picabaralles poden ser èpiques. Tots dos van formar part de l’onze de gala que ahir va posar al camp Ernesto Valverde, que va sortir amb l’objectiu de mantenir la imbatibilitat i de guanyar el clàssic.

Tant Messi com Luis Suárez són un autèntic malson per a l’etern rival. De fet, l’argentí és el màxim golejador en els clàssics, encara que qui ahir va obrir la llauna va ser l’uruguaià, el seu gran soci i amic. Va ser en una brillant transició en què ell va obrir una pilota cap a la banda i Sergi Roberto va centrar al segon pal perquè Luis Suárez, en una rematada no gaire ortodoxa però efectiva, marqués el primer gol de la nit. Era el minut 9, però ja abans havia estat a punt de marcar després de rebre una molt bona assistència de Messi a l’interior de l’àrea madridista. Era el seu sisè gol en un clàssic de lliga. En total n’ha disputat vuit, unes xifres que el certifiquen com un especialista en aquesta mena de partits. La targeta groga que va veure Messi per una falta sobre Sergio Ramos va ser conseqüència de l’emprenyada que havia agafat l’argentí amb el madridista quan Ramos va recriminar a l’uruguaià que feia comèdia quan estava a terra queixant-se de dolor. En el segon temps, durant molta estona va estar a la gespa després de rebre moltes faltes. En una d’aquestes, els jugadors madridistes no van voler enviar la pilota fora, fet que va despertar la indignació blaugrana.

Amb Luis Suárez més apagat en aquesta segona meitat, qui més es va despertar va ser Leo Messi, conscient que el gran perill que podria generar el Barça amb un home menys naixeria de les seves botes. Força desaparegut en la primera meitat, va ressuscitar en la segona i va fer un bon gol amb un xut ajustat després de rebre una passada de Luis Suárez. Era el seu primer gol en un clàssic al Camp Nou des de l’any 2012 i el 26è que feia. Rebotat per les decisions arbitrals, l’argentí va tenir el tercer a tocar en una acció d’un contra un amb Keylor Navas, però el porter va enviar la pilota a córner. Poc després ho va tornar a fer amb una altra rematada, aquesta gairebé sense angle, i en una tercera, de rosca, que va marxar fora per poc. Malgrat que no va poder marcar cap gol més, Leo Messi va marxar del clàssic refermant-se en la classificació del Pichichi amb 33 gols. També avantatja Salah de dos gols en la lluita per la Bota d’Or i li queden més partits.