Bartomeu: “A la temporada li poso un excel·lent, un 9”

SOBRE EL CLÀSSIC: “En certs moments vaig patir. Vam jugar una segona part amb 10 jugadors contra el Madrid, un equip potent però vam demostrar que tenim grans jugadors, i es van esforçar molt”.

SOBRE L’ARBITRATGE: “Nosaltres fa anys que no opinem dels àrbitres. És molt difícil, la pilota va molt ràpid. Volem la tecnologia per ajudar els àrbitres. M’alegro que el VAR vagi endavant. Si es fa un bon ús del vídeo arbitratge ajudarem que el resultat final sigui més just. Amb ell hauríem guanyat aquella lliga que van anul·lar el gol de Messi”.

LA CELEBRACIÓ D’AHIR AL CAMP: “Els jugadors van voler fer una volta per agrair a l’afició el seu suport. La celebració serà el dia de la Real Sociedad. Aquell dia hem demanat que ens portin la copa, parlaran jugadors i hi haurà la festa. Estem contents, hem de celebrar el doblet. També hem de fer un fins aviat a Iniesta”.

EL PASSADÍS: “És un tema de respecte entre els jugadors. Nosaltres segurament l’haguéssim fet”.

BALANÇ: “Jo li poso un excel·lent, un 9, a la temporada. Doblet, com hem jugat, som invictes, estem molt contents amb la feina de l’Ernesto, com estan jugant els jugadors...Vuitè doblet de la història del club. Disfrutem, que no passa cada any”.

LA CHAMPIONS: “La nit de Roma ens va costar dormir molt a tots. Va ser una tornada trista però el més important és com els jugadors es van reenganxar en la lliga. Valverde també estava trist. Hi ha partits en els quals l’equip no està al nivell. Si es fan coses malament les coses s’expliquen internament. Ara a final de temporada prendrem decisions però no només per aquell resultat”.

VALVERDE SEGUIRÀ?: “Ningú va dubtar de la continuïtat de Valverde. Per favor. Ell vol continuar i té contracte”.

GRIEZMANN: “Ens vam veure de vacances a les Balears, de casualitat. Amb el seu representant vam fer trobades a l’octubre, però ens veiem amb molts representants. Amb Cerezo i Gil Marín hem parlat de moltes coses però no d’aquesta. Tenim molt bona relació amb l’Atlético”.

EL FUTUR DE ROBERT FERNÁNDEZ: “Robert té contracte fins el 30 de juny però decidirem al final. Escoltarem totes les opinions”.

UMTITI: “Té contracte amb nosaltres. Estem parlant amb ell per renovar-lo. Es tracta de tenir un equilibri salarial entre l’equip. Està fent bones temporades, és important. Volem que segueixi però dins del que pertoca en l’estructura del club”.

DEMBÉLÉ: “No està sobre la taula cedir-lo. És una aposta de futur. És jove i esperem molt d’ell”.

LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ: “El Barça no ha prohibit cap pancarta. Defensem sempre la llibertat d’expressió. L’estadi és un espai de llibertat. El soci pot dir i cridar el que vulgui. Ho defensem i ho fomentem”.

LA COPA: “Volem que ens expliquin molt bé el que va passar a la copa. Estem esperant resposta i si no es satisfactòria prendrem decisions. No descartem querellar-nos. En el passat ho hem fet. Sempre ens hem defensat i ens han donat la raó”.

L’1 D’OCTUBRE: “Va ser la decisió més difícil d’aquest mandat. Aquell partit s’havia de jugar. Crec que a porta tancada va ser la decisió correcte. A la resta del món es va parlar de perquè el Barça jugava a porta tancada”.

SEGUIRÀ?: “El juny del 2021 acabo el mandat. No he pensat mai en plegar. Tinc un mandat molt clar dels socis. Tenim un pla estratègic fins el 2021, que és quan hi haurà eleccions. Dins la junta actual hi ha gent preparada per seguir amb aquest projecte; Cardoner i molts altres”.

ESPAI BARÇA: “Tenim ofertes pel cognom del camp. Moltes empreses esperaven a l’aprovació del pla urbanístic. Ara ja el tenim”.

LA MASIA: “Sempre apostem pel futbol formatiu. Fem una inversió molt gran. Aquests darrers anys hem tingut una aturada, sobretot per la sanció de la FIFA. Venen bones fornades de jugadors. No hem de tenir por per perdre això. L’aposta és claríssima”.

NEYMAR: “Neymar pot fer el que vulgui. Si un jugador com ell va al Madrid, jugarem contra ell. Em VA sorprendre com va marxar, li van fallar les formes. Tenim un litigi laboral per la prima de renovació”.

PESIC: “Va guanyar la copa i és un tècnic carismàtic. Sóc un fan d’ell però encara no ens centrem en si seguirà. Al final”.

SECCIONS: “Per primera vegada en la història tots els equips professionals han guanyat la copa. I poden fer doblet”.

LARREA O RUBIALES: “Hem demanat uns canvis, jugar la copa a partit únic i Rei i que competició pugui actuar d’ofici en accions violentes. Encara no s’han pronunciat i per tant no sabem a qui votar. No descartem abstenir-nos”.