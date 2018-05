Espot: “Hem fet triomfar la llibertat d’expressió”

Santiago Espot va destacar ahir en una compareixença davant la premsa el valor que té la sentència anunciada divendres passat per l’Audiencia Nacional, en què quedava absolt de les acusacions presentades per haver promogut la xiulada a l’himne espanyol durant la final de la copa del 2015. “Hem fet triomfar la llibertat d’expressió”, va apreciar, en declaracions recollides per l’ACN, el president de Catalunya Acció, que amb la resolució queda exonerat de la multa de 7.200 euros que li havia imposat el mateix tribunal el desembre passat, abans que presentés un recurs que ara ha decidit a favor seu. De fet, Espot va qualificar aquesta sentència de “triomf polític”, i va subratllar la significació que suposa haver estat el primer català absolt per l’Audiencia Nacional “sense haver declarat al jutge d’instrucció, sense haver respost el dia del judici a les preguntes del ministeri fiscal, havent-ho fet en llengua catalana i sense negar els fets que constituïen la redacció del manifest”. En aquest sentit, va encoratjar l’independentisme a actuar amb la mateixa fermesa: “No s’han de renunciar a les teves idees ni als teus principis davant d’un tribunal espanyol, i aquesta victòria política reafirma que hem de tenir una actitud més bel·ligerant i més dura contra tots aquells que volen mantenir la nostra dependència a l’Estat espanyol.”

Durant la compareixença, Espot va estar acompanyat del seu advocat, Albert Boada, que des del vessant jurídic va qualificar la sentència de “tardana”, a banda d’apreciar que hi havia un precedent “ben visible” per evitar que el cas arribés a judici, fent esment a la xiulada del 2009. Llavors la Fundación Denaes per la defensa de la nació espanyola va interposar una denúncia que el jutge Santiago Pedraz va arxivar. “No hi ha hagut cap modificació del codi penal que permeti una interpretació diferent a la vista del precedent del 2009”, va indicar Boada, que va afegir que des del seu punt de vista la manera com s’ha actuat en el cas d’Espot “genera una sensació d’imprevisibilitat de l’actuació del ministeri fiscal que és incompatible amb l’estat de dret”.

De cara al futur, Espot va explicar que des de Catalunya Acció no tenen intenció de proposar cap altra xiulada, ja que aquesta reacció de protesta “està institucionalitzada i emparada per la llibertat d’expressió i pel Tribunal Europeu de Drets Humans”. “S’ha acabat la feina”, va concloure.