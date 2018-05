“Valverde seguirà, ningú ha dubtat d’això”

Un dia després del clàssic, el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va acudir al programa El Món a Rac1 per fer un repàs de la majoria de temes que afecten l’actualitat del club. Va ser una entrevista extensa, en què Bartomeu va ser clar en els temes en què podia ser-ho però va llançar pilotes fora en alguns dels que se li va plantejar. O bé perquè no ho podia dir tot o bé perquè no li interessava. Com no podia ser d’una altra manera, les primeres preguntes van fer referència al partit contra el Madrid. “Un clàssic mai és descafeïnat, quan jugues contra el Real Madrid sempre hi ha ganes de guanyar. Hi ha patiment, però també confiança en els jugadors i en el nostre equip. Amb l’expulsió de Roberto sí que vaig patir, tota la segona part amb un menys contra el Madrid és complicat, però vam demostrar que som un gran equip”, va dir. Bartomeu va confirmar que va tenir discussions amb Florentino Pérez per alguna decisió arbitral i va tornar a fer una defensa de la implantació del VAR. “Nosaltres fa anys que no opinem dels àrbitres. És molt difícil, la pilota va molt ràpid. Volem la tecnologia per ajudar els àrbitres. M’alegro que el VAR vagi endavant. Si es fa un bon ús del videoarbitratge ajudarem que el resultat final sigui més just.” Va recordar, a més, que amb aquest sistema el Barça tindria una lliga més, la de l’any del Tata Martino.

A l’hora de fer balanç, el president de Barça va posar un “excel·lent” a la temporada i va dir que si no ha estat matrícula ha estat per la decepció europea. “La nit de Roma ens va costar dormir molt a tots. Va ser una tornada trista, però el més important és com els jugadors es van reenganxar a la lliga. Valverde també estava trist. Hi ha partits en què l’equip no està al nivell. La Roma va ser superior. Hi va haver autocrítica, però es fa internament.” En aquesta anàlisi que es faci no es posarà en dubte el paper d’Ernesto Valverde. Bartomeu va assegurar que la continuïtat del tècnic està assegurada i que mai ha estat en perill, malgrat que algunes informacions així ho van reflectir en cas que no s’hagués guanyat la copa. “Ningú ha dubtat de la continuïtat de Valverde, per favor. Seguirà. Ell ho vol i té contracte.” Sí que no va poder confirmar si seguirà Robert Fernández, malgrat que ha rebut el suport públic de Valverde. “Té contracte fins al 30 de juny i decidirem al final. Totes les opinions són respectades, però decidirà Pep Segura”, va assenyalar Bartomeu, que també va fer una defensa de la feina que fan Ariedo Braida i André Cury per al club. Pel que fa a l’estructura esportiva, va negar haver ofert a Jordi Cruyff incorporar-se al departament que dirigeix Pep Segura.

Noms propis importants

Ja en clau de futur, Bartomeu va explicar que si els tècnics ho consideren oportú activaran l’opció per portar Arthur i va reconèixer que han tingut contactes amb l’entorn de Griezmann. “Veurem quins jugadors surten i quins venen, però ara encara no toca. Tenim una bona relació amb l’Atlético de Madrid. A l’octubre ens vam veure amb el seu representant, però igual que parlem amb molts altres.” També es va referir a la renovació d’Umtiti per deixar molt clar que el Barça vol que segueixi, però que cal mantenir l’escala salarial del primer equip. “És un jugador important per a nosaltres i el volem renovar.” Bartomeu espera que alguns jugadors actuals facin un pas endavant en els propers anys i no creu que cedeixin Dembélé. Preguntat per Neymar, va assegurar que li van fallar les formes en el seu adeu i va recordar que tenen un litigi amb el brasiler.