La copa només té un rei

El Barça, campió de la copa del rei 2017/18. Un fet que enguany ja s’ha repetit ni més ni menys que fins a cinc vegades. I és que després que aquest passat cap de setmana els equips de futbol sala, dissabte, i d’handbol, diumenge, aixequessin el títol de copa –tot plegat en menys de 24 hores i amb una lliga per a l’hoquei sobre patins entremig–, els blaugrana han completat el repòquer de copes, per primera vegada al llarg de la seva història. Mai abans totes les seccions professionals masculines havien obtingut aquest títol en la mateixa temporada. En els darrers mesos o setmanes, ja havien fet el mateix el primer equip de futbol, el d’hoquei sobre patins i el de bàsquet. Una fita que demostra la bona salut de totes les seccions professionals, i que només un club com el Barça –excepte el bàsquet, les altres seccions també dominen el palmarès absolut del torneig– és capaç d’aconseguir. Així ho destacava també ahir el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, en l’entrevista concedida a RAC1, a més de recordar que totes cinc seccions “encara poden fer doblet”.

I és que els equips de futbol, d’handbol i d’hoquei sobre patins ja tenen al sarró la lliga, cosa que aspiren també a fer properament el de bàsquet i el de futbol sala. No serà fàcil, ja que no són els favorits, però per ambició i qualitat no serà.

Qui ja ha guanyat la lliga, aquest cap de setmana, i també la copa, una setmana després que l’equip de bàsquet, és el d’hoquei sobre patins. En l’últim cap de setmana del mes de febrer, a Lloret de Mar, els blaugrana van vèncer el Girona i el Reus i van fer el mateix amb el Liceo en la final, amb actuació estel·lar de Sergi Fernández, sumant així la seva tercera copa consecutiva i la 22a per a la secció. Poc temps per celebrar tenen ara els homes d’Edu Castro, ja que aquest proper cap de setmana afrontaran la final four de la Lliga Europea, a Porto, on buscaran ser l’únic equip de les seccions blaugrana que guanya enguany un títol europeu. Si ho fessin, tancarien una temporada de matrícula d’honor.

La primera copa per a les vitrines del club aquesta temporada va arribar contra pronòstic, ja que va ser la de bàsquet. Poc després de la destitució de Sito Alonso i que un vell conegut com Svetislav Pesic passés a dirigir l’equip, els blaugrana van aconseguir el títol el passat 18 de febrer, desfent-se primer del Baskonia i després de l’amfitrió, el Gran Canària, i superant en la final el Madrid. Una copa molt celebrada –la 24a de la història–, tant pel moment en què es va aconseguir, amb un canvi obligat a la banqueta, com perquè va ser contra l’etern rival i va servir per trencar una sequera de tres anys sense guanyar cap dels grans títols a la secció. A Europa, les coses no han anat gens bé i es va reaccionar ja tard, però aquell èxit aconseguit a les Canàries permet somiar també la lliga.

Amb la lliga molt encarrilada però amb la decepció de l’eliminació a Roma encara fresca, el Barça va afrontar la final de copa al Wanda Metropolitano amb les màximes ganes i no va tenir pietat del Sevilla, que gairebé no va ser rival i es va endur una maneta de gols cap a casa (5-0). Va ser l’última final com a blaugrana per al capità, Andrés Iniesta, que va protagonitzar tot un recital de joc i també va fer un dels gols. Els altres els van fer Luis Suárez (2), Messi i Coutinho, en el que va ser probablement el millor partit dels de Valverde en tot el curs. La quarta copa consecutiva, cosa que no aconseguia cap equip des de feia quasi un segle, i la trentena de la història, no es van escapar i el doblet, tot just el vuitè de la història del club, va tornar a ser una realitat.

Aquest passat cap de setmana han arribat les altres dues copes per al club. Dissabte, i després d’un torneig impecable, l’equip de futbol sala per fi va tornar a aixecar un títol, després de quatre anys sense guanyar-ne cap. Gràcies al gol d’Aicardo en la pròrroga, els blaugrana van derrotar el Jaén en la final disputada a Càceres i van aixecar la cinquena copa del rei de les vuit que s’han celebrat, refent-se de les decepcions en la copa d’Espanya, la que organitza la lliga, i en la UEFA Futsal Cup. “Té molt de mèrit i hem fet una gran feina, tant al llarg de la competició, eliminant rivals molt durs, i també en la final”, comentava el tècnic, Andreu Plaza, que també vol destacar el valor que té aquest repòquer de copes: “És una fita històrica. Totes les seccions han protagonitzat grans actuacions i és un any molt gran per al nostre club. Estem molt contents.” Ara, i amb aquesta confiança, tocarà afrontar, ja aquest proper cap de setmana, el play-off pel títol de lliga, on els blaugrana buscaran, per fi, posar fi al domini de Movistar Inter.

I si el Barça de futbol sala celebrava dissabte la copa del rei, ni 24 hores després el d’handbol feia el mateix derrotant el Logronyo La Rioja en la final disputada al Madrid Arena. No ho havien tingut fàcil els de Xavi Pascual, sobretot en el primer partit, contra l’Atlètic Valladolid, però en la final van mostrar la seva millor cara, per segellar la cinquena copa del rei consecutiva i la 22a de la seva història, allargant així el seu domini estatal –també havien guanyat la copa Asobal–, que no s’ha pogut traslladar a Europa. Res que hagi minvat la confiança del club en el tècnic blaugrana, que ahir va celebrar també la seva renovació fins al 2022. Abans, Pascual havia elogiat “les ganes de guanyar de l’equip, que sempre hi va, cosa que és per estar-ne orgullós”, i també va felicitar la resta de seccions “perquè tot el que siguin títols pel club, és importantíssim”.