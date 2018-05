Andrés Iniesta posa el rumb cap al futbol japonès

El futbol japonès serà la destinació d’Andrés Iniesta una vegada tanqui la seva extensa etapa al Barça en acabar aquesta temporada. Tot i que encara s’ha de fer l’anunci oficial, la cadena SER va avançar ahir que el manxec ja té embastat un acord amb el Vissel Kobe, club que és propietat de Hiroshi Mikitani, president de Rakuten, el principal patrocinador del Barça. L’acord serà per als tres anys vinents i tindrà unes condicions similars a les que van aparèixer en diversos mitjans de comunicació quan tot indicava que el futur d’Iniesta s’encaminava cap a la Xina, enrolat en el Chongqing Dangdai Lifan. En aquest aspecte, més enllà de la percepció econòmica, també hi hauria un apartat empresarial relacionat amb la producció de vins del celler que té el manxec.

La notícia sobre el canvi de rumb en el futur professional d’Iniesta cap al futbol japonès va prendre volada poc després que ahir el Chongqing publiqués un comunicat en què exposava diversos punts per desestimar el fitxatge del migcampista, tot i assenyalar que es mantindrà la relació en altres aspectes que es va iniciar ara fa un any. “Aprofundirem en la cooperació amb Andrés Iniesta, però no s’unirà amb nosaltres com a jugador”, exposava un dels punts del comunicat.

Els altres dos insistien en la voluntat del Chongqing Dangdai de desactivar les especulacions sobre les xifres econòmiques que ja circulaven en relació amb la negociació del fitxatge. “El club recorda que insistirem a invertir racionalment”, s’exposa en el comunicat, a banda d’indicar que el club xinès no es vol arriscar a poder incomplir la normativa de la seva federació en l’apartat d’altes: “No anirem en contra de la política de despeses de la federació ni distorsionarem el mercat.”