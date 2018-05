“Ningú m’ha demanat jugar menys pensant en el mundial”

EL PARTIT CONTRA EL VILA-REAL: “Per nosaltres és una oportunitat més per seguir competint. Volem guanyar els tres partits que ens queden”.

ROTACIONS: “Si faig rotacions serà per guanyar i tenir gent fresca. Vam jugar molts minuts amb 10 i ho hem de valorar. A mi ningú d’una federació m’ha trucat per dir-me que no jugui aquest jugador perquè arribi més fresc pel mundial. I cap jugador m’ha demanat jugar menys. Sóc conscient de la tralla que porten els nostres jugadors però també tenim els nostres objectius”.

EL FUTUR DE ROBERT: “Ja vaig dir que va ser qui em va portar. Tinc tracte directe amb ell però no sé que decidirà el club”.

EL PASSADÍS: “Això del passadís no s’acaba mai. Això d’estirar tan la corda...Hem de passar pàgina. Amb el Vila-real no hi ha tanta rivalitat com amb el Madrid i és més normal. Esperem que pel Llevant ja no parlem del tema”.

SUPOSADA PRESSIÓ DE MESSI A L’ÀRBITRE DEL CLÀSSIC: “No tinc gaire a dir. Tinc experiència i he vist moltes coses al túnel de vestidors. Ningú pot obrir la boca en aquest sentit, t’ho garanteixo. No dubto de l’honestedat de l’àrbitre, ni quan protesta un jugador del Barça o del Madrid. Els àrbitres parlen amb els jugadors. No he llegit diaris i no sé res d’aquestes campanyes publicitàries”.

RELLEU D’INIESTA: “La marxa d’un jugador com l’Andrés l’haurem de cobrir. Hi ha jugadors en la plantilla per fer-ho, també en el mercat i el B. Però Andrés és insubstituïble, caldrà buscar equilibris. Serà diferent perquè el que fa Iniesta no ho farà ningú”.

DEMBÉLÉ: “Acaba d’arribar i ha estat molt temps lesionat. Ser titular aquí no és fàcil. Té un nivell tècnic altíssim, és ràpid i té un talent pel joc brutal. Hi ha qüestions defensives, d’ajuntar-se més, que ha de treballar. Com la pressió després de pèrdua, que fem. És jove, ha estat una temporada difícil. Volem que tot això ho desenvolupi”.

BALANÇ : No ens enganyarem, aquí es valora guanyar-ho tot. No ho hem fet, aquesta és la realitat. Vam tenir problemes a l’inici però crec que hem superat les expectatives. Vam tenir un dia horrible a Roma i això ens ha penalitzat a tots els nivells. Però crec que ha estat una gran temporada”.

GRIEZMANN: “Hem de ser molt curosos amb jugadors que no estan amb nosaltres. Tenim molt respecte. Juga una final amb el seu equip. Que és un gran jugador ja ho sabem”.