“Hem superat expectatives”

Encara queden tres partits perquè s’acabi la temporada, però el fet d’haver assolit els objectius abans d’hora ja permet que se’n pugui fer un balanç global. Ho va fer el president, Josep Maria Bartomeu, que la va qualificar “d’excel·lent”, i ahir va ser el torn d’Ernesto Valverde. El tècnic considera que l’equip ha fet una “gran temporada”. “Hem superat les expectatives després dels problemes de l’inici”, va afegir el tècnic, tot i que va reconèixer que la llosa de l’eliminació europea els ha passat una gran factura. “No ens enganyarem, aquí es valora guanyar-ho tot. No ho hem fet, aquesta és la realitat. Vam tenir un dia horrible a Roma i això ens ha penalitzat a tots els nivells”, va afirmar.

És hora de fer balanç, però sense oblidar en cap moment que encara queden tres partits de lliga per disputar i que el Barça té un repte per assolir d’una magnitud brutal. Acabar invicte el campionat il·lusiona molt la plantilla i el cos tècnic. Avui, per tant, toca guanyar el Vila-real al Camp Nou. “Rebem un equip que està fent una gran temporada, li falten un parell de punts per ser a Europa i crec que hi seran. Per nosaltres és una oportunitat més per seguir competint. Volem guanyar els tres partits que ens queden. Volem mantenir el nostre nivell de competitivitat. Això significaria que tenim un costum adquirit.”

És evident que amb el títol ja a la butxaca els tres partits que queden són una bona ocasió per fer rotacions i donar minuts als jugadors que menys han jugat. Valverde valora fer-ho, però va revelar que no ha rebut cap pressió, ni de federacions ni dels seus futbolistes, a l’hora de decidir qui jugarà en aquests últims partits. “Si faig rotacions serà per guanyar i tenir gent fresca. Vam jugar molts minuts amb deu i ho hem de valorar. A mi ningú d’una federació m’ha trucat per dir-me que no jugui algun jugador perquè arribi més fresc al mundial ni cap jugador m’ha demanat jugar menys pensant en el mundial. Soc conscient de la tralla que porten els nostres jugadors, però també tenim els nostres objectius”, va assenyalar.

Un dels que pot tenir moltes oportunitats en aquests últims enfrontaments és Dembélé. Valverde li veu moltes potencialitats, però no amaga que encara té moltes coses a millorar per consolidar-se a l’equip titular del Barça. “Tot just acaba d’arribar i ha estat molt temps lesionat. Ser titular aquí no és fàcil. Té un nivell tècnic altíssim, és ràpid i té un talent pel joc brutal. Hi ha qüestions defensives, d’ajuntar-se més, que ha de treballar. Com la pressió després de pèrdua que fem. Volem que tot això ho desenvolupi.” I la competència pel francès la temporada vinent encara serà més dura si Griezmann acaba arribant. Bartomeu va admetre contactes amb el seu agent, però ahir Valverde va insistir en la prudència. “Hem de ser molt curosos amb jugadors que no estan amb nosaltres. Tenim molt respecte. Juga una final amb el seu equip. Que és un gran jugador ja ho sabem.” El tècnic considera que encara no és moment de parlar d’altes i de baixes, malgrat que va fer una excepció en el cas d’Arthur perquè el club ja va anunciar que tenen una opció per fitxar-lo. “El club l’ha seguit des de fa temps i és un gran jugador. Té un perfil que es pot adaptar, té l’estil Barça. És jove i té bon futur. Ens el mirem amb bons ulls.” Sobre la continuïtat de Robert, va repetir el de l’altre dia. “Tinc tracte directe amb ell però no sé què decidirà el club.”