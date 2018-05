“Continuo reconeixent el Barça en la seva idea de joc”

“En el Barça hi ha la tendència de començar la temporada amb els tres títols a les vitrines. I a partir d’aquí, a restar. Si al final de curs no ho has guanyat tot, sembla que els hagis perdut. Aquest és el problema d’haver guanyat tant. Aquest equip ens ha acostumat massa a guanyar. Li passava a Indurain, li passa a Rafa Nadal... Això fa que després s’originin debats com aquest [en referència a la insatisfacció del doblet per la taca de la Roma en la Champions]. Però en realitat guanyar sempre és molt difícil.” Són paraules d’Andoni Zubizarreta, ara director esportiu de l’Olympique de Marsella, en l’entrevista concedida ahir al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. Sap de què parla. Zubizarreta ha guanyat i ha perdut. Li ha tocat ser heroi i botxí en la seva història d’amor i desamor amb el Barça, primer com a porter i després com a director esportiu. El dimecres 16 de maig, a Lió, vol guanyar. L’espera la final de l’Europa League i l’Atlético. La primera final europea que jugarà el Marsella des del 2004.

A una setmana de la batalla contra Antoine Griezmann, Diego Costa i tota la resta, Zubizarreta va repassar ahir bona part de l’actualitat blaugrana als micròfons de Catalunya Ràdio. Quan el Barça buscava relleu per a Guardiola, en la seva carpeta hi havia dos noms: Luis Enrique i Ernesto Valverde. Doble encert. Èxits l’un i èxits l’altre. “En aquell moment es va escollir Luis Enrique, però Ernesto ha demostrat que també entrava dins aquell perfil. Segurament si no hagués funcionat, ara es diria que Ernesto ha estat l’últim fitxatge meu [riu].” Dard irònic cap a l’entorn i elogis totals a la figura de Valverde: “És un entrenador amb experiència. En clubs com ara l’Athletic i l’Olympiacòs ja va tastar la pressió. Coneixia la casa i té capacitat per agafar distància amb les coses, fins i tot dins l’èxit. Ha guanyat el doblet i no s’ha posat en primer pla. Ha deixat tot el protagonisme als jugadors. Pel que fa a les decisions és així. S’ho agafa tot des de la distància. Després s’equivocarà o encertarà. El que més l’ajuda és el seu gran coneixement del món del futbol.”

Lligats a un estil