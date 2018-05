La feina no s’ha acabat

Mentre el rebombori que ha deixat l’intens clàssic de diumenge segueix ben viu en l’ambient, el Barça torna avui a l’acció rebent el Vila-real a l’estadi (20 h, beIN LaLiga). Una cita que es va ajornar fa un parell de setmanes per la disputa per part dels blaugrana de la final de la copa i que ara ja és intranscendent pel que fa als punts en joc una vegada els d’Ernesto Valverde ja s’han assegurat el títol de lliga. Queda, però, el repte de tancar el campionat invictes. Una bona motivació a l’hora d’afrontar amb determinació tant el duel d’avui com els altres dos que els queden per tancar el curs, contra el Llevant i la Real Sociedad.

Fa tres dies, el Madrid no va ser capaç de trencar aquesta imbatibilitat del Barça en la lliga (2-2), però seria un error que els blaugrana rebaixessin la tensió competitiva aquest vespre contra el Vila-real. Només cal veure la trajectòria que presenta l’equip groguet per adonar-se de l’exigència que pot plantejar el duel. Els de Javier Calleja han signat un ple de triomfs en les darreres tres jornades i estan a un pas de segellar una plaça per competir en l’Europa League la campanya que ve. De fet, la certificarà si aconsegueix guanyar els blaugrana, tot i que un empat també els podria servir si el Sevilla ensopega aquesta nit contra el Madrid (també en partit ajornat de la 34a jornada). Per tant, tenen motius per presentar batalla.

Abans, però, el conjunt groguet demostrarà la seva esportivitat fent el passadís al Barça com a reconeixement del títol de lliga assolit. Un gest que el Madrid de Zenedine Zidane no va fer diumenge passat, fet que posa en qüestió l’anomenat señorio de què presumeix.

A l’hora de plantejar el duel d’avui, Valverde haurà de valorar el desgast acumulat pels seus homes en el clàssic, marcat per l’alta intensitat física i mental. La situació, doncs, propicia que el tècnic blaugrana faci avui retocs pel que fa a l’onze habitual, tot i que el perill que presenta el rival convida a sortir amb un equip suficientment nodrit de jugadors titulars. De fet, ningú dubta de la presència de Messi, que té tres partits per assegurar-se la seva cinquena Bota d’Or com a màxim artiller de les grans lligues europees.

Els que segur que no jugaran són Sergi Roberto i Samuel Umtiti. El reusenc arrossega sanció per l’expulsió en el clàssic després de caure en la provocació de Marcelo. Una absència al lateral dret que serà coberta per Nélson Semedo. Pel que fa a Umtiti, no es va exercitar en la sessió d’ahir a la ciutat esportiva per unes molèsties al genoll esquerre i no va entrar en la convocatòria. Segons el comunicat mèdic facilitat pel club blaugrana, l’evolució de les molèsties definirà el seu retorn. De moment, Thomas Vermaelen apareix com el seu relleu.

Sí que va entrar en la llista Andrés Iniesta, que diumenge passat va disputar el seu últim clàssic. Tot i això, durant els dies previs es va entrenar a mig gas per unes molèsties. Per acabar de fer net, Valverde el podria deixar avui a la banqueta i situar Philippe Coutinho a l’interior esquerre, un moviment que propiciaria que Dembélé formés trident ofensiu amb Messi i Suárez i pogués reivindicar-se després de no jugar ni un minut contra el Madrid.

Precisament, aquests últims tres partits del campionat també s’adverteixen com un banc de proves per a l’extrem francès, així com per a altres jugadors blaugrana com André Gomes i Yerri Mina de cara a definir el seu futur. En aquest sentit, tant André Gomes com Mina van entrar en la convocatòria ahir després de tres partits d’absència.

Pel que fa al Vila-real, s’espera que Calleja repeteixi el dibuix que tan bé li ha funcionat durant els últims partits. De fet, després de sumar deu dels últims dotze punts ha fet un pas gairebé definitiu en la cursa amb el Sevilla i el Girona per obtenir l’última plaça europea en joc. La novetat que podria introduir avui seria la de Jaume Costa al lloc del sancionat Rukavina.