Sancionat amb 4 partits

Tot i que les imatges demostren que no va existir agressió, el comitè de competició, que presideix Francisco Rubio, s’ha acarnissat amb Sergi Roberto i l’ha sancionat amb quatre partits pel cop que va donar diumenge a Marcelo i que li va suposar la vermella directa. El jugador reusenc, doncs, es perdrà els dos partits que queden de lliga –ahir ja va complir-ne un – i el primer de la temporada vinent, l’anada de la supercopa d’Espanya, al Pizjuán. És la sanció més dura que ha rebut un jugador en tot el campionat.

“Va ser expulsat per haver colpejat un adversari amb el braç, amb l’ús de força excessiva, i la pilota no estava a distància de ser jugada.” Així és com Hernández Hernández va reflectir en l’acta l’acció que va motivar l’expulsió de Sergi Roberto. Exactament les mateixes paraules que el mateix col·legiat va utilitzar per referir-se, una setmana abans, a l’expulsió de Damián Suárez contra el Girona. El jugador del Getafe, però, només va ser castigat amb un partit.