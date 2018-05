El Barça goleja el Vila-real (5-1) i manté l’objectiu d’acabar la lliga invicte

Malgrat ser campió, el Barça no afluixa i manté ben viu el somni d’acabar la lliga invicte. L’equip blaugrana s’ha imposat de forma contundent al Vila-real, al que ha golejat per 3 a 0 al Camp Nou amb gols de Coutinho, Paulinho i Dembélé ja en la primera meitat. En la segona el Barça s’ha adormit i el Vila-real ho ha aprofitat per retallar distàncies.

Valverde ha fet diversos canvis en l’equip titular i ha apostat per un 4-3-3. El més sorprenent, a la porteria, on Cillessen ha jugat en el lloc de Ter Stegen. Sancionat Sergi Robert, Semedo ha ocupat el lateral dret i Digne l’esquerre. A l’eix, Piqué ha fet parella amb Vermaelen. Al mig del camp Busquets i Iniesta s’han mantingut en l’onze i la tercera plaça ha estat per Paulinho. I al davant, Dembélé ha fet d’extrem per la dreta, Messi ha ocupat la posició de davanter centre i Coutinho s’ha mogut per l’esquerre.

El Barça ha dominat des de l’inici i ja ben aviat s’hauria pogut avançar amb un xut de rosca de Messi que ha marxat una mica desviat. Poc després, Dembélé ha protagonitzat una jugada individual magnífica, ha xutat i el refús d’Asenjo ha anat als peus de Coutinho per fer el primer. El segon ha arribat al quart d’hora de partit i ha estat després d’una jugada col·lectiva espectacular, amb Iniesta veient perfectament l’internada de Digne, que ha fet la passada de la mort perquè Paulinho marqués a plaer. El tercer ha estat una obra d’art. Passada brutal d’Iniesta per sobre la defensa cap a Messi i l’argentí, sense deixar-la caure, ha superat Asenjo amb un xut ajustat al pal. El Barça ha seguit generant perill, sobretot per la banda dreta amb Semedo i Dembélé molt actius.

El Barça ha sortit massa relaxat en el segon temps i el Vila-real ho ha aprofitat per escurçar distàncies amb un gol afortunat de Sansone. que ha desviat a porteria un xut sense gaire perill de Fornals. Els de Calleja han pogut fer el segon en una rematada de cap de Rodrigo que ha aturat Cillessen a la línia de gol. Valverde ha fet entrar Luis Suárez per Iniesta, que ha abandonat el camp ovacionat, i a Rakitic per Busquets. Un gol ben anul·lat a Coutinho ha estat la millor acció blaugrana en el segon temps. Els minuts han anat passant sense que passessin gaires coses i Valverde ha volgut donar minuts a Yerry Mina, que ha reemplaçat Piqué. Quan semblava que el marcador ja no es mouria Rakitic va fer una genial jugada per la banda dreta i va servir el quart gol a Dembélé. El francès s’ha reservat la millor jugada per fer el cinquè en una escapada en solitari per definir amb una vaselina preciosa.