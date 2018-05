Gaudim-lo fins al final

El talent des de la naturalitat. El virtuosisme de fer fàcil allò que de per si ja resulta difícil només imaginar. Un elogi a la clarividència des de la senzillesa. Llum en zona de transcendència. Això és Iniesta. El seu partit d’ahir contra el Vila-real, un altre regal per als ulls. L’enèsim. El capità està disposat a gaudir de tot això fins a l’últim dia. Vol gaudir-ne ell a la gespa i amb ell gaudirà tot el barcelonisme fins al dia D. Retroalimentació de plaer.

Els dies d’Iniesta al Camp Nou s’estan fonent com un terròs de sucre en una tassa de cafè. L’esdevenir de l’inevitable. Tot s’acaba. Aquell “Iniesta per sempre” del dia de la seva última renovació d’ara fa uns mesos també estava subjecte a les lleis de la temporalitat. L’eternitat també és efímera. Contra la Real Sociedad, el dia 20 de maig, Andrés Iniesta jugarà el seu últim partit amb el Barça. Només queden dos capítols per despertar del somni. Però el manxec s’ha proposat gaudir del seu Barça i del futbol d’elit fins al darrer sospir. Contra el Sevilla, al Wanda, va signar la seva millor actuació dels últims mesos. Però en el partit d’ahir al Camp Nou contra l’equip de Javi Calleja va tornar a enamorar.

Iniesta fa setmanes que viu instal·lat en l’ovació. Cada substitució és una excusa per agrair-li tot allò que ha donat al futbol durant anys. Tribut etern en fascicles. Els aplaudiments d’ahir quan Valverde va decidir canviar-lo per Luis Suárez en la segona meitat entren dins d’aquest context, però també van ser la resposta al seu enorme partit. Les seves dues assistències en dos dels tres primers gols només estan a l’abast d’uns escollits.

En el 2-0 Digne va regalar el gol a Paulinho, però el mèrit de l’acció va ser la passada filtrada pel manxec al francès, amb sotana inclosa. La precisió i la visió de joc del capità va brillar amb llum pròpia encara més en l’acció del 3-0. Messi trobarà a faltar el tacte d’Andrés. De geni a geni. Només Leo va creure’s la passada d’Andrés. Precisió de cirurgià dins l’àrea. Paret colossal per desarticular tot un entramat defensiu. Víctor Ruiz va trencar el fora de joc i Iniesta i Messi van fer la resta. Pura creativitat.

Iniesta va ser protagonista amb pilota i sense. En el descans, fotografia amb la resta de capitans de les seccions del club campions també de la copa i abans del partit, tribut del Vila-real. Mario Gaspar li va fer entrega d’una estàtua d’un submarí groc en reconeixement a la seva trajectòria. Merescut. Bon gest. Marxa un símbol.