La diversió no s’ha acabat

El Barça ja fa gairebé dues setmanes que va guanyar la lliga i va segellar el doblet, però encara persegueix el repte d’acabar el campionat invicte, i ahir va fer un pas més per assolir-lo. Només tres dies després del duríssim partit contra el Madrid, en què van resistir jugant amb deu homes tota la segona part, els blaugrana van golejar un rival sempre perillós com el Vila-real –els groguets sí que van ser senyors i van fer el passadís– i ja estan a només dos duels d’aquest objectiu de fer història amb una lliga del tot impecable. La d’ahir, a més, va ser una nit en què Dembélé, que va fer dos gols i va ser un dels millors, es va poder reivindicar de cara al que pot oferir la temporada que ve. Perquè la festa fos completa, en el que va ser un gran partit dels de Valverde, que sembla que no volen que s’acabi aquesta lliga, Messi també va tornar a marcar el seu golet (el 34è), de manera que s’apropa una mica més a la que pot ser la seva cinquena Bota d’Or.

Sis canvis hi va haver respecte a l’onze del clàssic. Alguns d’obligats, per la baixa de Sergi Roberto, sancionat, i la d’Umtiti, lesionat. Els altres, per donar descans a peces clau, com Ter Stegen, Jordi Alba, Rakitic i Luis Suárez. El croat i l’uruguaià, això sí, van acabar entrant en la segona part, en què també Yerry Mina va poder jugar uns minuts. Tot i aquestes nombroses rotacions, el Barça, que ahir va recuperar el 4-3-3, amb Coutinho i Dembélé acompanyant Messi, va mostrar la seva cara més recognoscible i ambiciosa i des de l’inici va passar per sobre del Vila-real, que no va semblar que s’estigués jugant encara la classificació per a les places europees. El gran mèrit va ser dels blaugrana, que especialment en els primers 45 minuts es van exhibir i van mostrar també un grau de concentració altíssim. Quan tot just s’havia arribat al primer quart d’hora, de fet, la superioritat del Barça ja estava plasmada en el resultat, amb dos gols, que van arribar, a més, en un interval de només cinc minuts. El primer, de Coutinho, aprofitant el refús d’Asenjo després d’una excel·lent acció individual de Dembélé, que va fer gala del seu desequilibri superant tots els rivals que li van sortir al pas. I el segon, de l’altre brasiler de l’equip, Paulinho, que també va marcar a porteria buida, a passada de Digne, que prèviament havia estat habilitat per la genial visió d’Iniesta, un altre dels grans destacats.

El Barça s’agradava, no en tenia prou amb dos gols i buscava continuar ampliant l’avantatge a través d’un joc vistós i eficient alhora, en què tothom volia deixar la seva petjada de qualitat. Fruit d’una bona pressió, els blaugrana recuperaven la pilota molt ràpidament i gairebé no deixaven respirar el Vila-real, que en tota la primera part només es va acostar un parell de cops amb cert perill a la porteria defensada per Cillessen. En tots dos, l’holandès, en el seu debut en la lliga aquesta temporada, va respondre a la perfecció desviant amb encert les rematades de Fornals, que hauria pogut empatar, i de Jaume Costa, més tard, i va demostrar així que el gran nivell exhibit en la copa no és cap casualitat. Per si no n’hi havia prou, just abans de la mitja part va arribar el tercer gol blaugrana, amb el segell dels dos genis de l’equip, Iniesta i Messi. El del manxec, amb una passada dolça superant la defensa rival per dalt, i el de l’argentí, amb una rematada sense deixar caure la pilota a terra, imparable per a Asenjo. Una connexió que malauradament viu els últims dies, però de la qual van poder gaudir els poc més de 50.000 aficionats presents ahir a l’estadi, i que justifica el preu de l’entrada.

Premi per a Dembélé