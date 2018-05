“Recorrerem contra la sanció a Sergi Roberto, és excessiva”

La roda de premsa d’Ernesto Valverde posterior al duel contra el Vila-real va servir, més enllà d’analitzar el partit, per saber l’opinió del tècnic en relació amb la sanció amb quatre partits a Sergi Roberto per l’expulsió de diumenge en el clàssic. “Evidentment em sembla excessiva, i encara mes amb les dades que hi ha”, va expressar fent referència al cas de Damián Suárez (Getafe), que també va veure una targeta vermella per una acció comparable a la de Sergi Roberto segons va reflectir l’acta, però castigada amb només un partit. “Si tenim aquest antecedent sabem que tenim raó. Quan he sabut la sanció a Sergi Roberto m’he quedat sorprès, però quan m’han comentat el cas d’aquella acta i he vist que havia passat abans suposo que corregiran l’error”, va exposar. El tècnic blaugrana. De fet, ja va avançar que el club hi recorrerà en contra: “En la jugada, Marcelo li fa una càrrega quan no té possibilitat de jugar la pilota i en Sergi es regira. Però no esperàvem aquesta sanció i està clar que el club presentarà recurs.”

En relació amb el partit d’ahir, va destacar la capacitat de l’equip de “mantenir el nivell competitiu i no abaixar-lo tot i ser campió i després de l’intens partit de diumenge passat”. “L’equip ha estat bé, sobretot en la primera part. En la segona, hem abaixat una mica el pistó i ells ens han enganxat en algun contraatac, però al final hem aconseguit dos gols més.” Precisament el tècnic va elogiar l’autor d’aquests dos últims gols, Ousmane Dembélé: “Domina les dues cames, és ràpid, té gran capacitat de desbordar... Pensem que ens pot ajudar perquè és jove i té molt camí al davant.” Preguntat sobre les especulacions sobre una possible cessió de l’extrem francès el curs que ve, Valverde va desmarcar-se d’aquests comentaris: “No sé qui ha parlat d’aquesta qüestió. Està clar que pensem que estarà amb nosaltres”.