La primera picada del ‘Mosquit’

Es va assemblar com mai al jugador que va enlluernar al Dortmund L’extrem ha millorat físicament i per segon cop va jugar els 90 minuts

Al Barça, com Ernesto Valverde ha recordat en més d’una ocasió, la línia que separa el pessimisme absolut de l’eufòria desmesurada és molt prima, gairebé invisible, i un excel·lent exemple d’això l’ha representat enguany Ousmane Dembélé, que en només nou mesos ha pogut comprovar en primera persona la magnitud del que significa jugar en un dels clubs més importants del món, ja que en molt poc temps va passar de ser la gran esperança per fer oblidar Neymar a la gran decepció, i amb una greu lesió pel mig que va dinamitar la seva adaptació. “Sabia que m’havia de mantenir tranquil i seré. Soc conscient que adaptar-se al joc del Barça és molt complicat”, va admetre fa un mes a la revista Onze Mondial l’extrem francès, que després d’alguna llum i de massa ombres va signar dimecres contra el Vila-real la seva primera gran actuació com a jugador del FC Barcelona. “Ha fet un gran partit i la jugada del gol ha estat preciosa. És un futbolista amb moltíssim talent. Té tècnica, domina les dues cames, és ràpid i desborda”, va afirmar Valverde després del duel, en què Dembélé es va assemblar com mai al jugador que el curs passat va enlluernar al Signal Iduna Park de Dortmund, amb un parell d’eslàloms que van acabar amb la pilota al fons de la xarxa. En el primer, el jugador francès va conduir la pilota des del mig del camp fins a la frontal de l’àrea, deixant enrere fins a tres rivals, i tot i que el seu xut el va desviar Sergio Asenjo, en el refús Coutinho va fer l’1-0. El Mosquit, però, havia reservat la joia de la nit per a l’última acció de l’enfrontament, en una demostració de potència en què va transformar un córner a favor del Vila-real en un gol del Barça. Dembélé va recollir un refús de Yerry Mina al mig del camp i va accelerar fins a plantar-se davant d’Asenjo, a qui va batre amb una rematada picada farcida de qualitat. Poc abans, a més, el francès ja havia vist porteria, en empènyer a gol una passada de la mort excel·lent de Rakitic.

Més brots verds

“Els gols sempre afegeixen un punt de confiança al jugador i a l’equip”, es va vanagloriar després del partit contra el Vila-real Ernesto Valverde, que tot i així semblava més satisfet per l’actuació general de Dembélé que no pas pel seu encert puntual en la rematada final. Un aspecte que cal destacar, per exemple, és que l’extrem francès va disputar els noranta minuts, un fet que fins dimecres només s’havia produït en el partit de lliga contra el Girona al Camp Nou. “Des de la lesió, em canso molt ràpid. He de treballar més el càrdio”, va admetre fa un mes Dembélé, que d’aquesta manera va justificar per què sempre que començava un enfrontament com a titular acabava sent substituït per Valverde. És obvi, doncs, que l’aspecte físic és un dels punts en què l’extrem ha millorat, i només cal veure l’acció del 5-1 de dimecres, ja en el temps afegit, farcida de velocitat i de potència, per comprovar que Dembélé ja està capacitat per aguantar al màxim els noranta minuts. I encara hi ha més, ja que un altre dels aspectes del joc que més preocupaven el francès era la presa de decisions, i la millor prova era el munt de pilotes que perdia en cada partit, ja fos per intentar driblatges impossibles quan l’acció requeria jugar al primer toc, com per fer passades amb imprecisió. “Sempre m’han preocupat les pèrdues absurdes de pilota, i això al Barça no és cap broma, ja que es veu immediatament i no es perdona. Ho he de corregir tan ràpidament com sigui possible”, va explicar a Onze Mondial Dembélé, que al mateix temps era conscient que no podia millorar aquest punt deixant de ser agosarat a la gespa. Doncs bé, contra el Vila-real, el francès només va perdre quatre pilotes, i això que va intervenir 57 vegades, va fer 24 passades i va provar sis driblatges, tota una demostració de millora en la presa de decisions. A més, el jugador es va deixar la pell en la pressió, un altre dels punts del joc que ell mateix ha admès que ha de treballar, cosa que es va traduir en dues pilotes recuperades.

A la recerca de la regularitat

Quan falten només dos partits perquè el Barça tanqui la temporada 2017/18, és evident que Dembélé ja no és a temps de lluitar per convertir els petits brots verds que ha anat mostrant darrerament en un fet habitual. I és que després d’un primer tram de curs per oblidar i d’un hivern força dur marcat per les inseguretats i per una recaiguda, el francès va començar a veure la llum al final del túnel a La Rosaleda de Màlaga, en un bon partit que va anar seguit del seu primer gol com a blaugrana, contra el Chelsea. Aquells dos moments de glòria, però, van ser puntuals, i Dembélé no va tornar a destacar fins un mes després, en què va jugar força bé a Vigo, en un partit en el qual, a més, va marcar un bon gol. Malauradament, aquell ressorgiment va tornar a ser flor d’un dia, cosa que va provocar que Valverde el deixés a la banqueta en la final de la copa del Rei i en el clàssic de diumenge passat. Dembélé, doncs, és conscient que ha d’aprofitar els dos partits que queden per tancar el curs, contra el Llevant i la Real Sociedad, per sumar punts de confiança. I és que el Mosquit encara té moltes picades per signar amb l’onze del FC Barcelona.

