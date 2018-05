La cessió de Dembélé ni tan sols s’estudia

La irregular temporada de Dembélé, la falta de minuts que li ha donat Ernesto Valverde i la més que probable arribada al Barça d’Antoine Griezmann van provocar que fa uns dies s’especulés amb una sortida de l’extrem francès en forma de cessió amb vista al pròxim curs.

La realitat, però, és que a hores d’ara aquest fet és molt improbable, ja que cap de les parts implicades preveu que Dembélé defensi la pròxima temporada una samarreta diferent a la blaugrana. “No marxaré del Barça després de només un any. Vaig signar un contracte de cinc temporades, així que estaré en el Barcelona durant molt de temps”, va afirmar fa un mes el jugador. “Un Ferrari, jo? Això són paraules majors. Si soc un Ferrari, estic en construcció. Soc un bon jugador que aspira a convertir-se en un gran jugador”, hi va afegir l’extrem, conscient que difícilment podrà evolucionar més i millor el seu joc fora d’un gran club com el Barça.

Per això, Dembélé no valora la possibilitat de marxar del Camp Nou, i aquest desig no variarà si aquest estiu aterra Griezmann, ja que tots dos jugadors són diferents i, per tant, compatibles.

El segon actor principal en la continuïtat de Dembélé és Ernesto Valverde, que mai ha amagat la seva confiança a assolir l’eclosió del francès, tot i recordar en un munt d’ocasions que s’ha d’anar a poc a poc. “És jove i té molt camí al davant. No sé qui ha parlat d’una cessió, però està clar que pensem que Dembélé estarà amb nosaltres la temporada que ve”, va afirmar dimecres el Txingurri, que d’aquesta manera va reiterar la seva confiança en el jugador. I després, és clar, apareix l’opinió de la direcció esportiva del FC Barcelona, que en cap cas ha variat el seu optimisme respecte al potencial de Dembélé, motiu pel qual fa nou mesos es va decidir posar damunt la taula 105 milions fixos més 40 en variables per fitxar-lo del Dortmund.

Només un curs després, doncs, el club no es planteja cap sortida del futbolista, del qual es considera que per culpa de les lesions no ha pogut eclosionar com s’esperava. De fet, s’espera que l’arribada de Griezmann faciliti encara més l’adaptació de Dembélé, que sense el pes d’haver de suplir la marxa de Neymar podrà relaxar-se i retrobar la seva millor versió.