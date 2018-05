“Si Griezmann ve al Barça, serà un gran fitxatge”

El monoplaça d’Iniesta continua ubicat a la graella de sortida. Motor calent, en espera del semàfor verd. El seu adeu del FC Barcelona és una certesa, però encara no hi ha destí oficial. Fins després del partit contra la Real Sociedad del diumenge 20 de maig, res de res. Paciència. Tocarà esperar. El capità va tornar a dir ahir que no hi haurà cap notícia sobre el tema fins que no hagi acabat oficialment la temporada: “El moment d’anunciar el meu nou club arribarà un cop hagi acabat la lliga. Encara no hi ha res fet. En aquests deu dies que falten acabaré de decidir-me per l’opció més positiva. És complicat dir adeu a aquest club. He estat aquí tota la vida, però ara cal pensar en el futur. I espero no fallar el tret en la decisió. No és només un factor econòmic. En la decisió hi intervenen moltes coses. S’ha de valorar tot. El nou estil de futbol que em trobaré, la ciutat, la llengua, la cultura... És una decisió que s’ha de valorar des de tots els prismes. No només des de l’àmbit esportiu. També des del familiar.”

Andrés Iniesta va fer aquestes declaracions ahir a Barcelona en un acte publicitari de la companyia TAG Heuer, en què va participar juntament amb els pilots de fórmula 1 Max Verstappen i Daniel Ricciardo (Red Bull), dos dels noms propis d’aquest cap de setmana en el Gran Premi de Catalunya. El manxec va demostrar bones nocions de fórmula 1, i Ricciardo i Verstappen es van confessar grans apassionats del FC Barcelona. Ricciardo va lamentar no haver pogut assistir dimecres al Camp Bou contra el Vila-real per incompatibilitats d’agenda i l’holandès Verstappen es va declarar fan incondicional d’Iniesta, tot i que va admetre que el seu gol en la final del mundial de Sud-àfrica del 2010 el va fer plorar, i no precisament d’alegria. Aquell gol va fer plorar tot Holanda.

El capità no va tenir inconvenients per parlar d’un dels futurs fitxatges del Barça de cara a la temporada que ve. Preguntat per la possibilitat que Antoine Griezmann acabi vestint de blaugrana, el manxec ho té clar: “Griezmann és un dels millors davanters del món ara mateix. Això és una evidència. Si acaba venint al Barça, serà un gran fitxatge. Però costa parlar de jugadors que no estan aquí. Tot el que pugui dir de més, seria parlar més del compte.” Iniesta, des del respecte a l’Atlético, obre la porta del club al futbolista francès. Més contundent va ser encara amb la seva resposta sobre els quatre partits de sanció a Sergi Roberto per la seva expulsió en l’últim clàssic: “La veritat és que em sembla superexcessiu. Sobretot mirant els antecedents. De fet, mirant les imatges fins i tot es podria discutir si és targeta groga, vermella o taronja.”

Preguntat pel seu hereu a la posició d’interior dret, Iniesta veu homes com Coutinho i Denis Suárez plenament capacitats per assumir el repte, però demana que jugui qui jugui no se li posi una pressió excessiva: “Tots dos hi poden jugar i fer-ho bé. Però seria un error caure en comparacions.”