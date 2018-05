Aleix i el seu etern rol testimonial

El nom d’Aleix Vidal torna a sonar amb força en totes les travesses de l’operació sortida d’aquest estiu. No entra en els plans de Valverde per a la temporada 2018/19. El futbolista català té encara dos anys de contracte amb el Barça (2020), però el seu nom apareix en majúscula en la llista de transferibles amb vista a la pròxima finestra de mercat i tot indica que no continuarà. El seu futur sembla lluny del Camp Nou. El seu entorn ja sap quina és la voluntat del club i tot fa pensar que el seu cicle en el Barça té una imminent data de caducitat.

L’arribada d’Ernesto Valverde a la banqueta i el canvi de projecte esportiu no han comportat el canvi de vida que Aleix Vidal hauria volgut. Continuïtat en el seu rol residual de les seves dues temporades anteriors. El mateix paper dins l’auca que li havia concedit Luis Enrique. Els números no enganyen. De fet, mentre s’espera què passa en els dos partits que resten per acabar la lliga [Llevant i Real], ara mateix Aleix Vidal fins i tot ha jugat menys minuts en la lliga dels que va jugar amb el tècnic asturià, amb qui va mantenir una relació tensa d’inici a fi. Amb Valverde, Aleix ha participat en 15 partits de lliga aquest curs, precisament els mateixos que amb Luis Enrique sumant les dues temporades anteriors (6 i 9), però aquest major nombre de partits no s’ha traduït en un major protagonisme real. Al contrari. Aleix ha jugat 453 minuts en la lliga 2017/18, menys del que va jugar amb Luis Enrique: 475 minuts la passada temporada i 543 en el seu primer any al Barça.

De tots els futbolistes de camp de la plantilla, només Yerry Mina (190 minuts) ha jugat menys que Aleix, amb l’atenuant que el central colombià, que tampoc ha comptat massa per a Valverde, certament, va arribar en el mercat d’hivern. La dada ho diu tot. Homes com Lucas Digne, Denis Suárez, André Gomes i Paco Alcácer han tingut més notorietat que Vidal.

Les cinc titularitats d’Aleix en la copa del Rei, contra el Múrcia, el Celta, l’Espanyol (2) i el València, contrasten amb el seu rol en la lliga. Des del seu gol al Santiago Bernabéu, en el clàssic de la primera volta del campionat (0-3), el 23 de desembre, ha tingut un paper del tot testimonial. Des d’aquell gol, una sola titularitat en la competició estatal: contra Las Palmas (57 minuts). La resta d’estonetes en què ha jugat ha estat per jugar a tot estirar un quart d’hora en el millor dels casos: a Ipurúa (16’), a La Rosaleda (5’), a Balaídos (12’) i contra l’Athletic al Camp Nou (16’). 106 minutets en la lliga el 2018

Especialment significatiu va ser que el dia que el Barça va visitar Vigo amb aquell onze de circumstàncies en el qual no hi havia cap integrant de la Masia. Ell tampoc va ser titular. En aquell Barça només Ter Stegen i Coutinho van ser dos dels titulars clars que van sortir de bon començament. La resta de l’onze va estar format per homes menys habituals i tot i això aquell dia Aleix Vidal tan sols va jugar els darrers dotze minuts del partit. Però plou sobre mullat, perquè ni tan sols amb la lliga ja guanyada Aleix ha tingut oportunitats. Després de ser campions contra el Deportivo a Riazor, no va anar ni convocat contra el Real Madrid en el clàssic del Camp Nou ni tampoc va formar part de la llista dimecres contra el Vila-real. Veurem què decideix Ernesto Valverde aquest cap de setmana en la visita al Ciutat de València.

475

minuts

lliga 2016/17

453

minuts

lliga 2017/18

543

minuts

lliga 2015/16