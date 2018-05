“Acabar la lliga invictes és un al·licient claríssim”

El Barça juga demà al Ciutat del València contra el Llevant el penúltim partit de la temporada. Això és el què ha dit Ernesto Valverde en roda de premsa:

“Veient al Llevant tota la temporada, sempre he pensat que tenia més joc i equip suficient per estar més amunt, però és cert que en les últimes jornades ha fet uns números increïbles. Ara tenen més tranquil·litat i autoconfiança, i hem de lluitar contra això”

“Ens el prenem com un entrenament estrany. La idea és portar dos equips i no córrer riscos, i alhora, complir amb els compromisos del club”

“Per fer-ho, necessito que la plantilla no sigui molt llarga. M’agrada que si puja un jugador, no estigui pujant i baixant tota la temporada, perquè si no no sap on està. Haurem d’analitzar-ho a final de temporada, però l’opció de pujar Aleñá està més o menys clara perquè ha fet una temporada excepcional”