“Acabar la lliga invictes és un al·licient claríssim”

Amb la lliga ja al sarró, els dos partits que li queden al Barça per acabar la temporada s’han convertit en els dos últims esculls per a fer una lliga gairebé perfecte. Acabar la lliga invictes és ara per ara l’únic objectiu que els queda als blaugrana, però no hi era des de l’inici. Ernesto Valverde, però, va admetre ahir en una roda de premsa en què es va parlar més de futur que de present, que l’equip està conscienciat per aconseguir establir un nou rècord d’imbatibilitat. “Això mai és, en un principi, l’objectiu de la temporada, però ara, un cop guanyada la lliga, hem de buscar al·licients, i aquest n’és un de claríssim. S’ha trigat molt a batre l’anterior rècord d’imbatibilitat, i ara estem en posició d’aconseguir-ho.”, va afirmar el tècnic blaugrana, que va afirmar que “la competitivitat forma part del caràcter dels jugadors” i que gràcies a la regularitat de tot el curs, ara és més fàcil mantenir-la.

Per al preparador, el partit d’aquest vespre no tindrà la mateixa tensió que la majoria dels que ha dirigit fins ara, tot i que ja li agrada. “Quan estàs ficat en la temporada vols arribar al final amb tot per guanyar, i quan ja ho tens guanyat, trobes a faltar la tensió”, va dir, però té clar que vol fer un nou pas cap a la possibilitat d’acabar la lliga sense perdre cap partit aquest mateix vespre, quan juguin contra un Llevant “que ha tingut, durant tota la temporada, equip i joc suficient per estar més amunt, i que en les últimes jornades ha aconseguit uns números increïbles”. “Ara tenen més tranquil·litat i més autoconfiança, i haurem de lluitar contra això”, va advertir Valverde, que va confirmar que Ter Stegen tornarà a la porteria, i va preveure “algun canvi” a la defensa. Qui segur que descansarà és Leo Messi, tot i que s’està disputant la Bota d’Or amb Salah: “He de pensar en el conjunt a l’hora de fer l’equip. M’encantaria que guanyés tots els trofeus però no el veig obsessionat amb això, perquè ell sap que és una conseqüència del seu treball.” Hi haurà, doncs, rotacions, però caldrà veure quantes: “Sé que molts jugadors marxen amb la selecció quan acabi la temporada, però el partit és molt important.”

Vol una plantilla curta