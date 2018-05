La malastrugança amb les lesions de Vermaelen

Quan falta només un mes perquè comenci el mundial de Rússia, l’infortuni es va tornar a acarnissar amb Thomas Vermaelen. Una nova lesió el va retirar de la gespa del Ciutat de València poc abans de la mitja hora de joc. Va ser en una jugada en què va anar al tall amb Roger i va intentar refusar una pilota amb el taló. No va tardar gens ni mica a notar que s’havia fet mal. Una punxada i amb el mundial a tocar el van fer ser més prudent que mai. Malgrat que el belga es va estirar a terra per fer el canvi, el Barça va tardar gairebé quatre minuts a fer-lo perquè Piqué no estava llest i amb un central menys el Llevant ho va aprofitar per fer el segon gol.

El club blaugrana va informar que Vermaelen va fer-se una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta però que abans de saber l’abast exacte del temps de baixa calia fer-li més proves. El defensa és un fix en la selecció de Bèlgica que entrena el català Robert Martínez. Aquesta temporada havia tingut més continuïtat que en les anteriors, malgrat que quan passava pel seu millor moment també es va lesionar contra el Betis i va haver d’estar dues setmanes de baixa.

Vermaelen ahir va formar part de l’onze inicial fent parella al costat de Yerry Mina, que ahir va jugar el seu segon partit d’inici en la lliga. Al lateral dret va jugar Semedo i a l’esquerre, Jordi Alba. Una defensa inèdita que va fer aigües per tot arreu.