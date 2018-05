Una mina d’errors

Yerry Mina va viure un autèntic calvari contra els ràpids i mòbils davanters del Llevant, que en només 56 minuts van mostrar totes les carències del colombià, que va aparèixer a la fotografia dels cinc gols.

En el primer, Morales el va deixar enrere amb una facilitat preocupant, mentre que en el 2-0, amb Vermaelen lesionat i Piqué encara a la banda, va perdre de vista Boateng, que es va plantar tot sol davant de Ter Stegen. I els errors es van mantenir en l’inici del segon temps, en què el Llevant va fer tres gols en 11 minuts. En el 3-1, Mina va perdre la posició en anar cap a la banda, cosa que va obrir el forat pel qual va entrar Bardhi. I pitjor encara va ser la seva actuació prèvia al 4-1, en què es va quedar enganxat per dues vegades, trencant el fora de joc. En el cinquè, en canvi, Mina va decidir sortir a pressionar Roger, un passadís perfecte perquè Bardhi entrés tot sol i superés Ter Stegen. “Ha tingut personalitat en alguns moments determinats. No l’he vist malament, però cal valorar l’efectivitat que ha tingut el rival”, va afirmar en la roda de premsa Valverde, conscient que no era ni el lloc ni el moment per fer llenya d’un jugador en qui ell mai ha tingut gaire confiança, i que va aterrar al Camp Nou abans del previst per la marxa inesperada de Mascherano –fet que va suposar pagar 2,5 milions d’euros més dels 9 previstos–, i com un “fitxatge de club”.

Necessita experiència