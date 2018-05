El Barça destapa una xarxa organitzada de frau i revenda

El FC Barcelona ha destapat una xarxa organitzada dedicada a la revenda d’entrades falsificades al Camp Nou. El club va interceptar durant l’últim Barça-Real Madrid del dia 6 maig un total de 2.823 entrades fraudulentes, una xifra que va suposar, només en el clàssic, unes pèrdues d’1,5 milions d’euros per al club. L’acció, duta a terme per un dispositiu de 120 treballadors del club, va permetre localitzar aquest gran nombre d’entrades falses durant el darrer clàssic i identificar amb posterioritat la titularitat dels abonaments amb els quals s’havia procedit a la falsificació. Tots aquells socis que van cedir les seves dades personals i van posar el seu abonament a la revenda fora de la plataforma del Seient Lliure amb la intermediació d’aquesta xarxa organitzada, i que han estat identificats, seran sancionats durament. El Barça ha traslladat tots els casos a la comissió disciplinària del club i s’estudiarà expedient per expedient. Les sancions per infraccions molt greus, segons l’article 75 dels estatuts, poden comportar des de la suspensió de la condició de soci fins a un màxim de dos anys, a la pèrdua permanent de la condició de soci. I en aquesta segona casuística, el club ja ha anunciat públicament que posarà tots aquests abonaments a disposició dels socis que estan en llista d’espera.

El portaveu Josep Vives no va voler entrar ahir en detalls sobre quin era el modus operandi de la xarxa ni el perfil de socis identificats, però sí que va ser taxatiu quant a la contundència amb què actuarà el club: “Aquesta ha estat segurament una de les accions més importants que ha fet el club contra el frau i la revenda. Ha estat una feina de molts mesos d’investigació. Entenem que comportarà un abans i un després. El nostre objectiu és erradicar el frau i sanejar el club, i per això no ens tremolarà el pols. Actuarem amb fermesa. Estem parlant de gent organitzada. No estem parlant d’una cosa artesanal o feta de forma barroera a títol individual. Estem parlant d’una xarxa. Hi ha una falsificació documental, i el club serà dur amb aquells socis que hagin actuat de manera incorrecta.”

En la trama hi ha implicats el 3,4% dels abonats a l’estadi. Tots ells ja han estat suspesos de forma cautelar i no podran anar al Camp Nou aquest diumenge per veure el partit contra la Real Sociedad. A aquests 2.823 socis se’ls ha obert expedient i s’ha iniciat ja el procediment disciplinari. El procés sancionador podria allargar-se fins a final d’any. Paral·lelament, també el dia del clàssic es van requisar 72 carnets de socis que havien venut el seu carnet a títol individual. Tots ells també seran fortament sancionats, tot i que el seu cas anirà per una altra via.

El dia del clàssic, el club va permetre l’entrada al recinte d’aquells aficionats que havien adquirit les entrades falsificades (amb o sense coneixement de causa) per evitar aldarulls a les portes de l’estadi, i únicament es va procedir a la intervenció de les entrades falses per poder localitzar aquells socis que s’havien beneficiat de la revenda.