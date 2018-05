A l’empara de Motsepe

Motsepe posseeix una de les fortunes més importants d’Àfrica després de prosperar en el sector de la mineria

Onze anys després de la primera visita, el Barça torna a jugar aquesta tarda (a les 18.15 h) un amistós a Sud-àfrica, que s’emmarca dins de les celebracions del centenari del naixement de Nelson Mandela. El rival serà el mateix, el Mamelodi Sundowns de Pretòria, que durant els últims anys s’ha erigit en el principal referent futbolístic del seu país. De fet, fa poques setmanes va guanyar la màxima competició, la Premier Soccer League, i es va consolidar al capdavant del palmarès històric d’aquesta categoria, amb vuit títols. Més enllà de les seves fronteres, destaca la lliga de campions d’Àfrica assolida fa dos anys.

“No hi ha res més gran que enfrontar-se amb el Barça”, comentava dies enrere als mitjans sud-africans Pitso Mosimane, tècnic dels brazilians, sobrenom amb què també es coneix el Sundowns pel fet de vestir amb samarreta groga i pantalons blaus, els colors tradicionals de la selecció brasilera. Mosimane dirigeix l’equip des del 2012 –abans havia estat el seleccionador nacional de Sud-àfrica–, i en les últimes cinc temporades ha portat l’equip a aixecar set títols. De fet, la seva metodologia a l’hora de gestionar una plantilla formada per un ampli bloc d’internacionals sud-africans s’aprecia com un element clau en els èxits esportius. L’altre nom determinant és Patrice Motsepe, propietari i president del club. El va adquirir el 2003 i des de llavors ha redimensionat la capacitat econòmica de l’entitat. De fet, segons la revista Forbes, posseeix l’onzena fortuna del continent africà, amb un patrimoni xifrat en uns 2.100 milions de dòlars. Gens malament per a algú que de petit, en plena època de l’apartheid, ajudava el seu pare en una botigueta freqüentada pels miners pobres que treballaven en les explotacions de l’extraradi de Pretòria. En aquest ambient humil va aprendre les primeres lliçons de negocis i també va tenir el primer contacte amb la mineria. Ara, amb 56 anys, pot presumir de ser el fundador i el president de l’empresa ARM, (African Rainbow Minerals), una de les més importants pel que fa a l’extracció de metalls preciosos com l’or a escala mundial.

Fa onze anys, Motsepe ja va ser el principal artífex del primer amistós del Barça a Sud-àfrica. Va ser el juny del 2007, quan Frank Rijkaard ocupava la banqueta blaugrana i Ronaldinho era la principal estrella al camp. Aquell partit, disputat a Pretòria, va acabar amb un ajustat triomf blaugrana per 2-1. Santi Ezquerro i Marc Crosas van ser els encarregats de capgirar en el tram final el matiner 1-0 marcat per Moriri (2’), que ara és el segon entrenador del filial del Sundowns. “Estava molt orgullós [després de marcar contra el Barça]. Em fa la sensació que va ser ahir”, va recordar Moriri en unes declaracions a Times Live. Ara recomana enfrontar-se amb el Barça amb naturalitat. “I no deixar-se intimidar pel fet de jugar contra Messi. Tot és possible. Crec que el Sundowns té possibilitats d’incomodar el Barça.”

Més enllà d’aquell amistós, hi va haver una visita institucional a Nelson Mandela, marcada per la reduïda presència de jugadors blaugrana que hi van assistir. Tan sols Gio, Belletti, Oleguer, Iniesta i Thuram.

Motsepe repeteix com a gran impulsor de la visita del Barça a Sud-àfrica, ara dins del marc de la copa Centenari Mandela, que ha promocionat. La cita deixarà un bon pessic econòmic a la tresoreria blaugrana –les xifres oscil·len entre els tres i els sis milions d’euros–, però hi han de ser presents els grans cracs blaugrana, començant per Leo Messi. Per Motsepe, es tracta d’un partit inspirador per als joves. “Recordo quan era un jove seguidor del futbol i anava a l’Orlando Stadium per veure grans jugadors. Ells em van inspirar. N’hi ha que encara són vius i no saben que per a mi va ser un honor el simple fet de tocar-los. A molts futbolistes joves, veure Messi i Iniesta els inspirarà per fer realitat els seus somnis”, va explicar en el lloc web oficial del Sundowns.

Si el 2007 el Barça va jugar a Pretòria, avui l’escenari és l’FNB Stadium de Johannesburg, abans conegut com a Soccer City. Un escenari que sens dubte porta molt bons records a Andrés Iniesta i a altres internacionals de la plantilla blaugrana. I és que va ser en aquest recinte on el migcampista manxec va marcar el gol que va donar la victòria al combinat espanyol en la final del mundial del 2010.