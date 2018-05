Divuit ferits durant una entrevista de Risto a Iniesta

Ensurt dels grossos ahir al camp municipal de la Satalia, al districte de Sants-Montjuïc. Divuit persones, dues d’elles menors d’edat, van resultar ferides lleument, la majoria per fortes contusions, en esfondrar-se una de les grades durant el rodatge de l’entrevista de Risto Mejide a Andrés Iniesta per al programa Viajando con Chester. L’accident va passar ahir al migdia, pels volts de les dotze. Ràpidament diverses dotacions del 080 i del SEM van acudir al lloc dels fets i van atendre diversos ferits. Dotze persones van requerir més assistència mèdica i van ser traslladades a diferents centres sanitaris.

Segons fonts de l’Ajuntament de Barcelona, la grada supletòria havia estat muntada per la mateixa productora del programa de televisió i no pertanyia en cap cas a l’equipament del camp municipal de la Satalia, que només havia cedit l’espai per dur a terme la gravació. L’Ajuntament ja ha obert diligències per esbrinar les circumstàncies dels fets.

“Després de l’ensurt que ens hem endut tots aquest matí, vull enviar un missatge d’ànim a tots els que estàvem avui allà i espero que els ferits es recuperin tan aviat com sigui possible. Una forta abraçada per a tots!”, va tuitejar Andrés Iniesta. Per respecte als ferits, el conductor del programa, Risto Mejide, va esborrar tots els tuits referents a la gravació d’ahir i també va desitjar una ràpida recuperació als afectats. També va demanar disculpes de forma pública Mediaset, a través del seu compte oficial de Twitter, i va agrair la celeritat dels cossos de seguretat, el servei d’ambulàncies i els Bombers de Barcelona.