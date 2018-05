Johannesburg, expectant amb la visita del Barça

El FC Barcelona ha aterrat avui a primera hora del matí a l’aeroport de Johannesburg. Dolços records per a Andrés Iniesta. També per a Gerard Piqué i Sergio Busquets. Tots tres van tocar la glòria a Sud-àfrica l’any 2010, amb aquell gol agònic en la pròrroga contra Holanda al Soccer City. Aquell gol d’Iniesta a Maarten Stekelenburg va valdre un mundial. El manxec, Piqué i Sergio tornen avui a territori conegut. Els espera el campió de la lliga sud-africana, el Mamelodi Sundowns (18.15 h, Barça TV). Amistós exòtic, dins el marc de les celebracions del centenari del naixement de Nelson Mandelacom, i penúltim capítol abans d’abaixar definitivament la persiana a la temporada 2017/18.

L’equip entrenat per Ernesto Valverde va agafar un vol xàrter ahir a les 21 h a l’aeroport del Prat amb destinació a Johannesburg. Ha viatjat tota la plantilla llevat dels lesionats. Thomas Vermaelen i Samuel Umtiti són els dos únics futbolistes del primer equip que s’han quedat a Barcelona. La resta han viatjat tots. Inclòs Leo Messi. L’argentí, absent fa tres dies en la derrota al Ciutat de València contra el Llevant, va fer ahir a la tarda treball específic, però les seves petites molèsties físiques no li impediran ser present avui al First National Bank Stadium Stadium. Messi no va exercitar-se al mateix ritme que els seus companys, però avui jugarà uns minuts. Carles Aleñá, Ruiz de Galarreta i Jorge Cuenca, del filial, també han entrat en la llista.

El Barça de Rijkaard ja va enfrontar-se al Mamelodi Sundowns l’any 2007 (2-1). Onze anys eterns per a la gent de Johannesburg, que anhelava ja una altra visita del FC Barcelona. Màxima expectació amb la visita del campió de la lliga espanyola. “Jugar contra el Barça és quelcom bonic per al país. Estem entusiasmats, molt entusiasmats. Volem provar-nos contra els millors jugadors. I el millor equip és clar que és el Barça”, assegurava en les darreres hores el futbolista del Mamelodi Sundowns, Percy Tau, autor d’onze gols en la Premier Soccer League.

Per al Barça, el partit d’avui arriba després de la pèrdua de la imbatibilitat. L’amistós servirà de preàmbul abans d’afrontar el darrer partit de lliga diumenge al Camp Nou contra la Real. En l’horitzó immediat, la festa del doblet i el comiat d’Andrés.