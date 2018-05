Diumenge vinent, el Barça juga el seu últim partit d’un curs que es tancarà amb un doblet i la decepció de l’eliminació a quarts de final de la Champions. Des de la setmana vinent, la pilota cedirà el protagonisme als despatxos. El cos tècnic, encapçalat per Ernesto Valverde, la direcció esportiva, amb Pep Segura al capdavant, i l’àrea econòmica que lidera Òscar Grau, començaran a posar fil a l’agulla a moltes de les decisions que ja s’han meditat i pres, i confeccionaran la plantilla de la temporada vinent. Caldrà veure també si Robert Fernández, secretari tècnic del club, participa d’aquesta planificació, ja que acaba contracte el 30 de juny i encara ningú no li ha dit res.

Valverde, en una de les seves últimes rodes de premsa, va donar algunes pistes sobre com vol que sigui la plantilla en la seva segona temporada a la banqueta blaugrana. No li agrada treballar amb plantilles llargues, i ja va avisar que per a ell entre 20 i 22 jugadors és una xifra correcta per treballar. Arribaran jugadors i també en sortiran. En el capítol de sortides, és segur l’adeu del capità. Andrés Iniesta ja va anunciar que deixa el Barça, amb 34 anys, i després de 22 en el club. Iniesta a banda, hi ha quatre jugadors més a la rampa de sortida. El club ja ha comunicat a Aleix Vidal que no compta amb ell. Valverde també li ho ha deixat clar no convocant-lo en les últimes setmanes. Tampoc ha comptat gaire ni amb André Gomes ni amb Paco Alcácer. Tots dos van arribar al Barça procedents del València durant l’estiu del 2016. Després de dues temporades, cap dels dos ha complert les expectatives, i tots dos són transferibles. Són dos futbolistes que tenen contracte, però el club els voldria traspassar. La direcció esportiva i l’àrea econòmica creuen que són dos jugadors amb cartell i pels quals es poden obtenir un bon grapat de milions que ajudarien a compensar les inversions en fitxatges.

Un altre jugador que podria sortir és Yerry Mina. El central colombià va arribar en el mercat d’hivern després de la marxa de Mascherano a la Xina. Valverde ha comptat molt poc amb ell, i quan ho ha fet, el rendiment del defensa ha estat defectuós. Només cal recordar el recent partit contra el Llevant. És més que possible que es busqui una cessió a un club europeu perquè també és més que possible l’arribada d’un altre central.

Si el capítol de baixes en la plantilla del primer equip pot afectar uns cinc futbolistes, el d’altes podria tenir el mateix nombre de jugadors, tot i que sembla que no tots arribaran a l’estiu. El gran reforç per a Valverde serà el francès Antoine Griezmann. Fa mesos que el Barça té un preacord amb el jugador i una vegada acabi la temporada, el seu fitxatge es podrà fer oficial. A partir de l’1 de juliol, la clàusula de rescissió del francès passa a ser de 100 milions d’euros i el Barça està disposat a pagar-los, tot i que podria negociar amb l’Atlético de Madrid un traspàs per mantenir les bones relacions que sempre hi ha hagut entre tots dos clubs.

A banda de Griezmann, el Barça també fitxarà un central. Es veu necessari, independentment de com acabin les negociacions per renovar i millorar el contracte de Samuel Umtiti. El cos tècnic compta amb Vermaelen, però es tenen en compte les seves repetides lesions, i Yerry Mina té tots els números per marxar cedit. El central més ben situat per arribar aquest estiu és un altre francès, Clement Lenglet. Hi ha hagut negociacions amb el seu representant, i el Barça ja té la conformitat del jugador per negociar amb el Sevilla. Segons explicava ahir Mundo Deportivo, el club blaugrana té un acord amb el jugador per cinc temporades i estaria disposat a pagar la seva clàusula de rescissió, que és de 35 milions d’euros, una quantitat que es considera acceptable.

Després d’aquests dos fitxatges, caldrà decidir què es fa amb Arthur, el migcampista brasiler pel qual el Barça té un preacord amb el Grêmio de Porto Alegre. El preacord, que és de 30 milions d’euros més 9 en variables, es farà efectiu durant el mes de juliol, però des del club blaugrana tenen coll avall deixar Arthur cedit en el seu actual equip fins al mes de gener del 2019.

La plantilla es completarà amb futbolistes del planter. Valverde ja va assegurar la setmana passada que Carles Aleñá serà jugador del primer equip a tots els efectes. I també va dir que Oriol Busquets podria seguir el mateix camí. El tècnic va explicar que estava planificada l’ascensió d’Oriol Busquets, però que caldrà veure com evoluciona de la lesió al genoll esquerre per la qual va ser operat el mes de febrer passat. Si Oriol Busquets no acaba formant part de la plantilla del primer equip, podria arribar un altre futbolista de fora.