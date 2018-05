La barrera dels 100 gols en la lliga, també a tir

98

gols

lliga 2017/18

A falta d’una sola jornada per acabar el campionat, el Barça acumula un total de 98 gols en aquesta lliga 2017/18. El segon classificat i recent campió de l’Europa League, l’Atlético de Madrid, ha marcat només 56 gols. La dada ho diu tot. L’equip de Valverde gairebé duplica els registres de gols del rival que ha estat fins fa unes jornades el seu màxim oponent en la lluita pel títol. La solitud d’Antoine Griezmann (19).

No tant significativa però sí curiosa resulta una altra dada: el Barça ha fet 14 gols més que la suma total dels tres equips descendits junts [Dépor, 37; Las Palmas, 23; Màlaga, 24].

Leo Messi (34), Luis Suárez (25), Paulinho (9) i Coutinho (7) han marcat 75 dels 98 gols de l’equip. O el que és el mateix, han fet el 76,5% dels gols de l’equip. La resta han portat el segell d’Alcácer (4), Dembélé (3), Alba (2), Denis (2), Piqué (2), Rakitic (1), Sergi Roberto (1), Busquets (1), Aleix Vidal (1), Umtiti (1) i Iniesta (1). Un total de quinze golejadors diferents.

Ara, amb tot absolutament decidit, el Barça afronta aquest últim partit de lliga al Camp Nou contra la Real com una autèntica festa. La festa del doblet i la festa d’Iniesta. Diumenge serà un dia de somriures, però aquest Barça sempre sap trobar al·licients fins i tot en partits intranscendents. Amb la lliga guanyada i païda, ara el repte és saber si l’equip de Valverde podrà aconseguir aquest cap de setmana el doble objectiu d’arribar al gol número 6.000 de la història del club en la lliga i aconseguir, a més, arribar al gol número 100 en aquest campionat 2017/18. Els quatre gols fets contra el Llevant, tot i la pèrdua de la imbatibilitat, deixen el doble objectiu a només dos gols de l’èxit.

El Barça ha arribat als 100 gols o més en la lliga en les últimes sis temporades. Des de la temporada 2011/12 (114 gols) no falla a la cita del centenar. De fet, en l’última dècada només hi ha tres precedents en què l’equip s’hagi quedat per sota de la barrera dels 100 gols. Va ser la temporada 2010/11 (95), 2009/10 (98) i 2007/08 (76). En dos d’aquests tres casos va ser campió de lliga.