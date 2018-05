Andrés Iniesta no ha estat mai un futbolista que aixequi la veu, però bàsicament perquè no ho necessita. És, això sí, molt clar en el què diu, i des que s’ha tret el pes de sobre d’anunciar la seva marxa del Barça, encara més. Ahir va parlar, a més del seu futur, d’un dels pilars del Barça de l’última dècada, Sergio Busquets. El de Badia del Vallès és un dels noms de la setmana arran de les informacions que parlen d’una petició d’augment de la fitxa, i l’encara capità blaugrana en va parlar en una entrevista a El món a RAC1. Iniesta no es va mossegar la llengua, i va enviar un clar missatge als que manen en el club: “Seria un error descomunal que Busquets no continués en el Barça pel que significa com a jugador. No crec que passi perquè li queden molts anys de futbol i és fonamental, però el club no hauria de deixar lloc a dubte perquè això passés.” Un altre nom propi del qual va parlar el manxec va ser Leo Messi, de qui va dir que “no n’hi ha cap altre com ell”, i a qui no vol valorar per les seves Pilotes d’Or, perquè “són part del futbol però no són el futbol”, segons Iniesta, que també va parlar de Piqué, un dels companys “més bojos” que ha tingut en el Barça. “Si és el que vol i sent que pot ser útil al club, veig possible que un dia sigui president del Barça.”

Aquests tres futbolistes van ser, segons va explicar l’encara capità del Barça, dels primers a saber que Iniesta deixava el club a final de la temporada. “I el mister ho va saber abans que el president per pocs dies”, va afirmar el manxec, que la setmana que ve anunciarà el seu destí, que està entre la Xina i el Japó. “Tot està molt decidit i meditat. Ho anunciaré la setmana que ve, quan acabi tot. Vull ser jo qui intenti donar la primera paraula del lloc on vagi”, va dir el de Fuentealbilla, que va confessar que està “una mica nerviós” de cara al seu últim partit amb el Barça. “Estic nerviós, amb tots els sentiments encara més a flor de pell. És una decisió que prenc i que no és fàcil”, va dir. I va afegir: “És una de les decisions més importants que he pres en la meva vida” i “no hi ha marxa enrere”.

Un bon any, per si de cas