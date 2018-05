Mantenen els 4 partits a Sergi Roberto

El comitè d’Apel·lació ha desestimat el recurs que va presentar el Barça per Sergi Roberto i manté els quatre partits de sanció amb els que va castigar el comitè de competició al jugador blaugrana per l’expulsió que va patir en el clàssic contra el Real Madrid, quan Hernández Hernández li va ensenyar la targeta vermella per una acció sobre Marcelo.

El recurs del Barça se centrava en una acció semblant que va tenir al jugador del Getafe, Damián Suárez, com a protagonista i que el comitè de competició, amb el mateix redactat en les dues actes, va sancionar només amb un partit. Apel·lació, però, ha desestimat el recurs del club blaugrana perquè explica que no ha aportat cap prova de vídeo respecte a les dues accions.

El Barça té ara quinze dies hàbils per presentar un nou recurs davant el Tribunal Administratiu de l’Esport. Des del club blaugrana, ja s’ha informat que així ho faran.

Sergi Roberto complirà demà contra la Real Sociedad el tercer partit d’aquesta sanció i des del Barça s’espera que el TAD redueixi la sanció i el lateral pugui disputar el primer partit oficial de la temporada vinent, que hauria de ser la Supercopa contra el Sevilla.