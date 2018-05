“És una llegenda i s’ho ha guanyat a pols”

Entre els convidats il·lustres que ahir van assistir a l’acte institucional de comiat a Andrés Iniesta no hi podia faltar Xavi Hernández. El migcampista terrassenc, símbol com Iniesta de l’ADN del joc blaugrana, li va cedir el braçal de capità quan va marxar del Barça en finalitzar la temporada 2014/15, després de tota una vida en el club. Ara és el manxec qui ha pres la difícil decisió de deixar la que és casa seva.

“Quan Serra Ferrer el va fer pujar al primer equip era un nano de 16 anys i que ho feia tot bé, amb un talent innat espectacular”, va recordar Xavi, que va ser un dels excompanys d’Iniesta a qui Jordi Évole va cridar a l’escenari per glossar la carrera del manxec. Però més enllà del talent amb la pilota als peus, Xavi va subratllar la qualitat humana d’Iniesta: “Ha estat un exemple en el sentit futbolístic, però sobretot en l’aspecte humà. És un exemple dels valors que tots admirem i dels quals presumim en el Barça: Personalitat, lideratge, altruisme, bon company, cap mala cara, cap mal gest, sempre pensant en l’equip abans que en ell... És un jugadors extraordinari i com a persona, fins i tot millor.”

Des que va marxar del Barça, Xavi juga en la lliga del Qatar. Però “de socis com l’Andrés no se’n troben”, com bé va apreciar: “Ni com en Leo, ni com en Samuel [Eto’o], ni com en Busi, ni com aquests futbolistes que m’acompanyen. Jugadors que volen la pilota dins del camp. L’Andrés és un líder natural dins del camp, i això ho agraïm. Quan les coses van malament i cal treure les castanyes del foc, apareix l’Andrés. Estem aquí per donar-li les gràcies perquè ha esta un honor extraordinari jugar amb ell i compartir tants títols”, va afegir.

Interrogat per l’Iniesta més proper i amb qui tants moments bons i alguns difícils va compartir, Xavi el va definir com una persona “reservada”. “Però sí, em considero part de la seva zona d’amistats. Fins i tot més en els últims anys que al principi”, va revelar. Respecte a l’horitzó que se li obre ara lluny del Camp Nou, el terrassenc li va fer una simple recomanació: “Disfruta.” “Ja li he dit que ara ha de gaudir del que ha fet, que és extraordinari en tots els sentit. La gent se l’estima, i a partir de demà passat [una vegada jugui el seu últim partit] s’anirà adonant de tot el que ha fet, de tot el que l’envoltava en el club, i s’adonarà que és una llegenda. S’ho ha guanyat a pols”, va afegir.

“Acomiadem un jugador emblemàtic, un exemple com a futbolista i com a persona. Estem aquí per dir-li adeu i perquè comença la seva llegenda. El Barça continuarà competint i guanyant, però jugadors com ell són insubstituïbles, són únics”, va concloure.