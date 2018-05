El Barça homenatja la ciutat en la samarreta de la temporada 18/19

El Barça ha presentat aquest migdia la nova equipació per a la temporada 2018/19, que serà un homenatge a la ciutat de Barcelona. La nova samarreta lluirà deu franges granes i deu franges blaves que representen els deu districtes de la capital catalana. El secret s’ha desvetllat en un acte celebrat a les piscines municipals de Montjuïc, amb la ciutat comtal al de fons, i amb un espectacle que ha combinat el freestyle amb la natació sincronitzada i els salts, que es van convertir en una de les imatges més icòniques dels Jocs Olímpics de 1992. Una samarreta de mida gegant ha aparegut a escena penjada d’un dron al final de tot per desvetllar-ne l’aspecte.

Els models de la nova equipació han estat cinc futbolistes del club (Philipe Coutinho, del primer equip; Oriol Busquets, del Barça B, Leila Ouahabi, del primer equip femení; Alexis Olmedo, de l’aleví A, i Aina Roman, del femení infantil-aleví) i cinc socis i sòcies del club, en representació de la ciutadania. En l’acte han parlat el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i lalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. “Volem que tots els barcelonins i barcelonines se sentis orgullosos de nosaltres, perquè el Barça deu molt a la ciutat. Ens fa molt feliços que la relació entre club i ciutat es faci més forta”, ha dit Bartomeu, mentre que Colau ha assegurat que està “convençuda” de que la ciutadania “se sentirà honorada perquè el Barça porta al cor i a la samarreta la ciutat de Barcelona arreu del món”.

Tot i que és la samarreta per a la temporada que ve, el primer equip del Barça l’estrenarà demà mateix, en el partit contra la Real Sociedad que servirà com a comiat d’Andrés Iniesta i per a celebrar el doblet d’aquesta temporada.