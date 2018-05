Gràcies per tot

En els darrers dies, el món del futbol s’ha rendit als peus d’Iniesta. Aquest és un recull dels 40 missatges més significatius:

Josep Maria Bartomeu

PRESIDENT DEL FC BARCELONA

“Gràcies pel teu llegat, perquè has estat i ets l’essència del Barça. Gràcies per haver mostrat al món els teus valors, per representar tan bé el Barça per tots els estadis i per haver posat dempeus els aficionats de tots els camps.”

Ernesto Valverde

ENTRENADOR DEL FC BARCELONA

“Sempre fa coses que semblen tan fàcils però que són tan difícils... Per exemple, rebre la pilota envoltat de tres rivals, i sortir-se’n... És un futbolista que ha marcat una època, un gust veure’l jugar.”

Leo Messi

DAVANTER DEL FC BARCELONA

“Ha estat espectacular totes les coses que he pogut viure al seu costat. Han estat molts anys compartint vivències, tota la meva carrera. No és normal la senzillesa amb què ho fa tot, i amb tanta qualitat.”

Luis Suárez

DAVANTER DEL FC BARCELONA

“Se’m posa la pell de gallina només de veure una imatge meva amb l’Andrés. Va ser un dels primers a obrir-me els braços en el Barça. És admirable tot el que ha fet.”

Sergio Busquets

MIGCAMPISTA DEL FC BARCELONA

“Perdem un gran capità, un gran jugador i una millor persona. Jugar amb ell ho ha estat tot per a mi, i sempre podré dir que ho vaig fer durant deu anys. Ha marcat una època en la història del futbol.”

Jordi Alba

DEFENSA DEL FC BARCELONA

“Ha estat un plaer compartir vestidor amb ell. És el número u en la seva posició i, com a persona, encara és millor.”

Gerard Piqué

DEFENSA DEL FC BARCELONA

“És el clar exemple del que significa la Masia. Iniesta i el Barça, plegats, tenen tot el sentit del món. Per separat tots dos haurien estat més dèbils.”

Sergi Roberto

DEFENSA DEL FC BARCELONA

“Va ser un referent per a mi des del primer dia que vaig arribar al Barça. Ha estat un plaer haver pogut compartir tants moments amb ell.”

Ivan Rakitic

MIGCAMPISTA DEL FC BARCELONA

“Si no t’agrada Iniesta, no t’agrada el futbol. Jugar al seu costat ha estat increïble. Sap què s’ha de fer en tot moment i guia tot l’equip d’una manera que ni t’ho imagines. És un fora de sèrie.”

Marc-André Ter Stegen

PORTER DEL FC BARCELONA

“Quan vaig arribar el vaig poder conèixer. Té un gran cor i és un líder. No hi ha paraules que expliquin tot el que ha donat al Barça. És una de les raons per què aquest esport és el que és avui. Ha estat capaç de canviar el joc.”

Philippe Coutinho

MIGCAMPISTA DEL FC BARCELONA

“Ha estat un mestre per a l’equip. Quan el veus jugar sembla que estigui fent música.”

Xavi Hernández

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

“Destaco la seva vessant humana, tot un exemple per al vestidor, altruista, capaç de posar l’equip davant d’ell. Quan les coses anaven malament sempre apareixen els jugadors com l’Andrés.”

Carles Puyol

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

“Si el tens d’amic, saps que serà per sempre.”

Samuel Eto’o

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

“Quan em preguntàvem qui m’havia impressionat en els primers entrenaments tots esperaven que digués Ronaldinho o Messi, però sempre va ser Iniesta, un senyor capaç de fer fàcil el més difícil.”

Patrick Kluivert

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

“Vaig tenir la sort de veure’l debutar. És un jugador fantàstic, però sobretot una gran persona.”

David Villa

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

“Gràcies per haver-me fet gaudir tant en un camp de futbol i per totes les tardes de màgia que ens has regalat en el Barça. Un jugador que sempre ha intentat ajudar els companys.”

Neymar Júnior

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

“Ja l’admirava veient-lo des de lluny i després d’estar més a prop seu em vaig enamorar del futbol. Sempre podré dir que vaig gaudir al seu costat.”

Víctor Valdés

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

“És una gran persona que s’estima moltíssim la gent que s’aprecia.”

Ronaldinho Gaúcho

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

“El vaig admirar des del primer moment en què el vaig veure jugar.”

Ludovic Giuly

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

“Sempre és fàcil desitjar una bona sortida a algú excepte quan aquesta persona representa alguna cosa especial. Per això només diré allò que ens unirà per sempre: 8.”

Thierry Henry

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

“Iniesta parla amb la pilota. Sempre he pensat que si va pel carrer amb un barret ni tan sols sabries que és ell. Després, però, li dones una pilota i passa a ser Superman.”

Marc Bartra

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

“Se’n va un dels millors de la història del futbol, que ha fet gaudir tot amant d’aquest esport. Orgullós dels moments que vam compartir al camp com a professional, però sobretot el que vaig aprendre de tu com a persona.”

Marc Crosas

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

“No va ser només poder debutar, sinó fer-ho entrant per tu, en el nostre teatre dels somnis, allà on tantes i tantes tardes vas dirigir obres d’art. Vas ser un exemple per a tots els nens que vam créixer volent ser com tu.”

Juliano Belletti

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

“Vaig gaudir molt jugant amb ell. Té una gran qualitat i mentalment és molt fort. La seva manera de ser és molt particular.”

Demetrio Albertini

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

“La seva pèrdua ho és per a tot el futbol mundial. Ha estat un dels més grans dels últims vint anys.”

Andoni Zubizarreta

EX-DIR. ESPORTIU FC BARCELONA

“Es farà estrany veure un jugador amb el número 8 que no sigui ell. Des de la seva imatge física, l’estil de joc, la personalitat, la manera de parlar… És un jugador irrepetible.”

Luis Enrique Martínez

EXTÈCNIC DEL FC BARCELONA

“Andrés Iniesta és un jugador únic, el caviar el futbol.”

Juan Carlos Unzué

EXTÈCNIC DEL FC BARCELONA

“És el millor exemple de com en la vida tot es pot aconseguir des de la humilitat, la perseverança i l’honestedat. Va aprofitar les seves limitacions físiques per desenvolupar les capacitats cognitives, fins a aconseguir que el futbol semblés fluid i senzill.”

Gerardo Martino

EXTÈCNIC DEL FC BARCELONA

“Transmet una forma de ser molt senzilla, tant dins com fora dels camps de futbol.”

Pep Guardiola

EXTÈCNIC DEL FC BARCELONA

“És un tio amb un do natural incomparable. El futbol el seguirà recordant d’aquí cinquanta anys. Sense Iniesta no es pot entendre el llegat del Barça de tot el temps en què va estar allà. És una lliçó magistral, un dels jugadors que entén el joc.”

Frank Rijkaard

EXTÈCNIC DEL FC BARCELONA

“Iniesta és una llegenda viva del FC Barcelona”.

Louis van Gaal

EXTÈCNIC DEL FC BARCELONA

“Ja es veia que tàcticament era un jugador increïble. Ell podia veure abans que ningú el que calia fer en els espais reduïts. Un futbolista que tàcticament és tan bo i que és ràpid en l’execució sempre guanyarà.”

Radomir Antic

EXTÈCNIC DEL FC BARCELONA

“És un fenomen. Tots els aficionats del futbol, no només els del Barça, han d’estar-li agraïts pel que ha donat a aquest esport.”

Julen Lopetegui

SELECCIONADOR D’ESPANYA

“S’ha guanyat a pols l’estima que li ha demostrat el món del futbol en cada camp pel qual ha passat.”

Vicente del Bosque

EXSELECCIONADOR D’ESPANYA

“Iniesta és un jugador espectacular, capaç de fer fàcil el més difícil, i un fenomen tant dins com fora del camp. Té la meva admiració eterna.”

Zinédine Zidane

ENTRENADOR DEL REAL MADRID

“Iniesta ens ha fet somiar a tots. Soc un admirador del seu futbol.”

David Gallego

ENTRENADOR DE L’ESPANYOL

“Em fa fins i tot vergonya opinar sobre Iniesta. És un jugador impressionant i sempre ha tingut l’Espanyol molt present en els seus gestos.”

Sergio Ramos

JUGADOR DEL REAL MADRID

“Si es digués Andresinho ja tindria dues Pilotes d’Or. Iniesta és un clàssic de veritat.”

Iker Casillas

EXJUGADOR DEL REAL MADRID

“Junts vam guanyar el més bonic. Per separat, màxima rivalitat amb el màxim respecte. Ha estat un plaer haver pogut gaudir del seu futbol.”

Emilio Butragueño

DIR. REL. INTER. R. MADRID