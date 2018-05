Victòria per acomiadar la temporada i Iniesta (1-0)

Un triomf per la mínima ha servit al Barça per tancar la temporada, una lliga gairebé perfecte, i per dir adéu a Andrés Iniesta, un dels millors futbolistes de la seva història. Amb res en joc, i només amb les emocions a flor de pell pel comiat al capità blaugrana, la primera part no ha estat gaire intensa. Tot i així, uns i altres han tingut ocasions per avançar-se al marcador. El manxec hauria pogut fer el primer als deu minuts de joc, però el seu xut ha sortit ajustat al pal de Moyá, i Piqué, en la sortida d’un córner, també ha tingut la seva oportunitat, però no han estat encertats. La Real Sociedad també ha tingut les seves ocasions, sobretot de Mikel Oyarzábal a la mitja hora de joc, i ha vist com l’àrbitre anul·lava un gol per fora de joc de Juanmi al minut 40. El tram final de la primera part ha estat marcat per la dura entrada de Raúl Navas a Dembéle, que ha acabat amb el turmell torçat i que ha demanat el canvi en els primers minuts de la represa, mentre que el futbolista de la Real només ha vist la targeta groga.

Coutinho ha desequilibrat el partit en el minut 56, després d’una gran jugada personal que ha finalitzat amb un gran xut de rosca. Messi substituït el golejador brasiler deu minuts després per jugar els últims minuts amb Iniesta. L’entrada de l’argentí ha impregnat als de Valverde d’un ritme diferent i ha fet pujar la intensitat del matx. Una combinació entre Messi i Suárez ha provocat una bona ocasió de gol que ha acabat a les mans de Moyá. En el minut 80, Alcácer ha substituït el gran protagonista de la nit. Andrés Iniesta, ovacionat pel públic del Camp Nou, ha donat el braçal de capità a Messi i s’ha abraçat a companys i rivals mentre abandonava la gespa, visiblement emocionat. Ja sense el manxec, el Barça ha tingut alguna ocasió més per ampliar l’avantatge, però el marcador no s’ha mogut. El Barça, doncs, ja tancat la temporada amb un triomf per la mínima davant la Real Sociedad en un partit en què també s’ha acomiadat, en aquest cap del futbol en actiu, Xabi Prieto, que ha jugat els últims minuts i que ha estat aplaudit pel Camp Nou.