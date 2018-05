Una rosca per emmarcar

En una nit marcada indiscutiblement per l’adeu d’Andrés Iniesta, només Philippe Coutinho va ser capaç de treure una mica de protagonisme al mag manxec, i tot gràcies al golàs que va marcar el migcampista brasiler, amb una rosca teledirigida que ja comença a ser marca de la casa, i que es va introduir en la porteria de Moyà després de tocar el pal. El gol va servir per obrir la defensa de la Real Sociedad, molt ben ordenada durant tot el partit, es va convertir en el 5.999è de la història del Barça a la lliga, i obre la porta al 6.000, que tot i els intents finals de Messi no arribarà fins a la propera temporada.

La gran diana de Coutinho va ser el colofó d’un excel·lent partit del brasiler, que cada duel que juga es mostra més adaptat al genuí estil de joc del Barça. Perquè el 14 blaugrana, ahir extrem esquerre, va participar molt de la creació, va combinar en moltes ocasions amb Andrés Iniesta i va generar desequilibri amb les seves arrencades i els seus driblatges secs. Malgrat el domini blaugrana, però, el 0-0 es va mantenir tot el primer temps i en l’inici del segon, moment en què Coutinho va controlar una pilota a prop del vèrtex de l’àrea, va fer una petita passada endavant i va carregar la cama per dirigir una fuetada al fons de la porteria rival, un golàs inesperat que va aixecar el públic dels seus seients. La diana, a més, va certificar l’enorme capacitat de l’exjugador del Liverpool per veure porteria, ja que va ser el desè que marca aquesta temporada amb la samarreta del Barça, i això que Coutinho només ha disputat mitja campanya al Camp Nou i no ha participat en la lliga de campions. El migcampista brasiler, de fet, ha tancat el curs davant de Paulinho en aquest aspecte, i s’ha erigit en el tercer màxim golejador de l’equip, només darrere de Leo Messi i de Luis Suárez.

En plena ratxa