El d’ahir va ser un partit diferent. Perquè era l’últim de la temporada, perquè ningú s’hi jugava res i perquè era el darrer en què Andrés Iniesta vestia la samarreta del Barça. Tot això va fer del matx una cita especial, i Ernesto Valverde no ho va amagar. “Era un partit diferent, com tota la setmana. Ha estat difícil concentrar-se en el partit, però hem pogut acomiadar Andrés amb tots els honors, i estem contents d’acabar bé la temporada”, va afirmar el tècnic, que va admetre que el feia patir el moment del canvi: “No saps mai si l’encertes o no en el moment de fer-ho. Hem intentat que fos amb el partit avançat, però en aquell moments ets conscient que la decisió era important perquè marques quan acaba la seva etapa. Estava preparat per veure quina seria la seva reacció i la del públic.” Valverde va reconèixer que el comiat del manxec és un dels millors que ha viscut mai: “He acomiadat grans jugadors i el d’avui ha estat especial. Hi ha molts comiats i ell ha tingut el millor. Un sempre pensa tenir un comiat així, guanyant títols, amb l’estima de la gent... És un somni per a tots, i se’l mereix.” Tot i així, no creu que s’hagi de retirar el 8: “Se’m faria estrany. Hi ha hagut tants grans jugadors que es quedarien sense.”

El preparador també va explicar que està molt orgullós de la festa de celebració del doblet i està “content d’haver encaixat en el club”. “No és fàcil encaixar en un club acostumat a guanyar”, va sentenciar, i va admetre que “òbviament hauria signat com ha anat la temporada”. Té clar que aquest estiu, el gros dels seus jugadors disputaran el mundial: “A mesura que avanci el torneig veurem com van els nostres jugadors, i veurem com arriben.”