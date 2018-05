Infinit8Iniesta

D’aquí molts i molts anys, quan l’aficionat del Camp Nou miri a l’infinit rememorant el millor Barça de la història, encara veurà amb nitidesa un jugador amb el 8 a l’esquena fent màgia amb la pilota enganxada als peus, un futbolista irrepetible que va passar de la Masia al primer equip, fins erigir-se en un dels millors jugadors de tots els temps, i sense perdre mai la seva característica senzillesa. És per això que ahir, el darrer partit d’Iniesta amb el Barça, era un dia molt especial per a tot el barcelonisme, ja que no tots els dies s’acomiada una llegenda viva del club. I aquest ambient de jornada històrica ja es va poder apreciar en la prèvia del duel, en els voltants del Camp Nou, amb llargues cues d’aficionats que esperaven el seu torn per fer-se una fotografia amb el símbol d’infinit que el club va associar a l’adéu d’Iniesta. I l’homenatge va continuar quan l’speaker va anunciar l’alineació, en què els decibels es van disparar en el moment del 8. Poc després, amb l’entrada a la gespa dels dos equips –amb els jugadors del Barça amb una inscripció especial en el pit en record d’Iniesta–, a les graderies es va desplegar un majestuós mosaic amb el lema “Infinit Iniesta”, i el símbol d’infinit en els dos gols. Tot seguit, el jugador manxec i Xabi Prieto, un emblema de la Real que també marxa del club de la seva vida, es van intercanviar unes plaques commemoratives, moment en què el públic del Camp Nou va començar a ovacionar Iniesta durant més de dos minuts. I el següent moment àlgid no va trigar a produir-se, en el minut 8 del partit, en què al Gol Nord es va desplegar una lona amb vàries fotografies de la carrera d’Iniesta i el lema “Gràcies per tant”, mentre que els membres de la Grada d’Animació mostraven les 32 copes que el manxec ha guanyat amb el Barça.

I és clar, el gran moment es va viure quan Ernesto Valverde va substituir a l’home homenatjat, en el minut 81. El Camp Nou es va ensorrar, mentre que Iniesta es va anar abraçant, un per un, als seus companys. I els crits en record al jugador es van mantenir fins que l’àrbitre va decretar el final del partit, un total d’11 minuts.

Celebració i nostàlgia