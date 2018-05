Aleix Vidal deixa entreveure la fi de la seva etapa al Barça

Aleix Vidal està a prop de deixar el Barça. Això és el que es desprèn del que el futbolista català ha compartit amb tota la gent que el segueix a les seves xarxes socials en les últimes setmanes en què ha compartit missatges enigmàtics, però queda bastant clar després de la imatge que va compartir després del partit contra la Real Sociedad i la posterior celebració del doblet que el Barça va fer al Camp Nou. El futbolista català va penjar una fotografia al seu compte d’Instagram d’ell assegut a la gespa de l’estadi blaugrana davant els trofeus de la copa del rei i de la lliga que l’equip d’Ernesto Valverde ha guanyat aquesta temporada, i escrivia “C’est fini” –“S’ha acabat”, en francès–, cosa que es pot entendre com un comiat de la seva etapa blaugrana. No seria una gran sorpresa, ja que el defensa de Puigpelat ha tornat a viure una temporada molt complicada i el club ja fa setmanes que té clar que mantenir Aleix Vidal a la plantilla de la temporada que ve no és, ni de bon tros, una prioritat de la secretaria tècnica. L’experiència de Vidal aquesta temporada ha estat millor que en les dues primeres amb Luis Enrique, que el va mantenir en l’ostracisme més absolut especialment el curs passat. Amb Ernesto Valverde, el defensa català ha disputat 25 partits –15 de lliga, cinc de copa del rei, quatre a la Champions i un a la supercopa d’Espanya–, però la seva participació ha anat clarament de més a menys, i fins i tot ha quedat fora de moltes convocatòries en el tram final de la temporada.

Amb el tècnic basc, però, ha jugat la meitat dels partits que ha jugat amb el Barça, un total de 51. Tenint en compte que durant els primers quatre mesos de la seva aventura a can Barça se’ls va passar entrenant-se però sense jugar per la sanció que la FIFA havia imposat al club blaugrana, Vidal només ha tingut dues temporades i mitja per fer-se un lloc a l’equip blaugrana. I no ha pogut ser. Amb Luis Enrique, en la segona meitat de la seva primera temporada, la 2015/16, el de Puigpelat va disputar 14 partits –nou de lliga i cinc de copa–, mentre que la temporada 16/17, la primera que podia disputar de principi a fi, en va jugar encara menys: 12 –sis de lliga, quatre de copa, un de Champions i un de supercopa d’Espanya–. Amb aquestes xifres queda clar que l’etapa d’Aleix Vidal com a blaugrana no ha estat gens fructífera, i ara haurà de buscar una sortida per tornar a sentir-se futbolista.